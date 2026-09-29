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影／蔣萬安競選辦公室成立 團隊成員及應援小物亮相

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
台北市長蔣萬安競選連任辦公室於今天成立，主要幹部成員以及「台北安可」應援小物也正式亮相。記者許正宏／攝影
台北市長蔣萬安競選連任辦公室於今天成立，主要幹部成員以及「台北安可」應援小物也正式亮相。記者許正宏／攝影

台北市長蔣萬安競選連任辦公室於今天成立，主要幹部成員以及「台北安可」應援小物也正式亮相，主視覺以「台北安可」為主軸，搭配亮眼及活力的藍、黃色系，充分展現台北的都會能量，以及成熟、理性而現代的城市底蘊。

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記者會上發布「台北安可」應援小物包含帆布環保袋、保溫保冰手提袋、運動水壺、運動毛巾、台北安可T恤、棒球帽、手機掛繩套裝、MagSafe磁吸手機皮革卡包，以及NFC卡帶鑰匙圈等。其中，應援小物共有四種組合，分別是「台北安可」、「台北發發發」、「一起安可」、「安打安打全壘打」，每一種組合皆限量300份，即日起於台北安可小額募款專頁開賣。

蔣萬安競選辦公室人事佈局方面，競選團隊幹部平均年齡僅30歲、全員都是八年級生，競選辦公室主任葉向媛畢業於輔仁大學新聞傳播學系，曾任記者、主播與台北市政府副發言人，活動企劃組長賴冠群，政治大學政治系畢業，曾任職於台北市、新北市政府，以及侯友宜市長與總統競選辦公室，新聞輿情組長兼任發言人楊沛緰，畢業於輔仁大學新聞傳播學系，過去長期負責台北市政及政治新聞採訪。未來將負責新聞規劃，網路社群組長兼任發言人陳柏翰，畢業於政治大學歷史學系，曾擔任國民黨青年團總團長，文宣設計組長由張書婷出任，畢業於世新大學廣播電視電影學系，曾任台北市政府產業發展局機要秘書、媒體業行銷企劃，及電台新聞編播。未來將負責競選團隊文宣與視覺內容，強化圖像和影音內容整合。

蔣萬安競選辦公室強調，幹部全員都是「八年級生」，將透過新聞溝通、網路社群、活動企劃及文宣設計四大組別，串聯媒體與數位社群，以更貼近年輕世代的語言，讓市政成果被看見。

台北市長蔣萬安競選連任辦公室於今天成立，主要幹部成員陳柏翰（左起）、張書婷、葉向媛、楊沛緰、賴冠群，以及「台北安可」應援小物也正式亮相。記者許正宏／攝影
台北市長蔣萬安競選連任辦公室於今天成立，主要幹部成員陳柏翰（左起）、張書婷、葉向媛、楊沛緰、賴冠群，以及「台北安可」應援小物也正式亮相。記者許正宏／攝影

台北市長蔣萬安競選連任辦公室於今天成立，應援小物也正式亮相，共有四種組合，分別是「台北安可」、「台北發發發」、「一起安可」、「安打安打全壘打」，每一種組合皆限量300份，即日起於台北安可小額募款專頁開賣。記者許正宏／攝影
台北市長蔣萬安競選連任辦公室於今天成立，應援小物也正式亮相，共有四種組合，分別是「台北安可」、「台北發發發」、「一起安可」、「安打安打全壘打」，每一種組合皆限量300份，即日起於台北安可小額募款專頁開賣。記者許正宏／攝影

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