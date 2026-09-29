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藍白合破局恐外溢彰化？邱建富：選票流動對我有利 白營5成可爭取

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
無黨籍彰化縣長參選人邱建富今天接受廣播節目專訪時指出，近期做民調自己選情呈現上升趨勢。圖／翻攝網路
無黨籍彰化縣長參選人邱建富今天接受廣播節目專訪時指出，近期做民調自己選情呈現上升趨勢。圖／翻攝網路

無黨籍彰化縣長參選人邱建富今天接受廣播節目專訪時指出，彰化縣議長謝典霖遭羈押，確實對國民黨選情造成影響，雖然表面上對國民黨較為不利，但對民進黨也沒有好處，反而可能引發民眾反彈。邱建富並表示，近期自己做了3份民調，均排在第二名，且呈現逐漸上升趨勢。

2026九合一選舉

邱建富指出，謝典霖事件確實會影響國民黨選情，加上彰化縣長王惠美沒有歸隊，地方黨公職又「一人一把號、各吹各的調」，目前整合成效沒有那麼好。他認為，王惠美在鹿港選區經營非常深，未歸隊可能影響藍營約25%的選票。

近期新竹縣竹北市藍白合作破局，外界也關注是否會外溢至其他縣市。邱建富認為，彰化「有機會發生」，自己則會是小草在藍綠之外的「第三人」選擇。

邱建富表示，三強鼎立的選舉，最後一定會出現棄保第三名的情況，但棄保的前提是選票必須能夠互相流通。他說，從近期自己做的3份民調來看，自己都排在第二名，而且「一直在成長」；另從過去民調分析，他認為自己可取得約25%的綠營支持者、近38%的藍營支持者，以及約一半的白營支持者。

他也指出，另外兩名參選人分屬「極藍」與「極綠」的政治光譜，選票反而不容易流通；若選票開始流動，「對我是比較有利的」。邱建富說，自己掌握無黨籍及部分綠營選票，若最後被棄保，藍、白選票可能流回國民黨魏平政，綠營與無黨籍選票則可能流向民進黨陳素月；反之「若最後保我，反而加乘效果較高。」

邱建富強調，自己從政多年，服務量大，並擁有宮廟、社團等地方支持，另有部分屬於個人的資源，「別人是得不到的」。

2026九合一選舉 彰化縣選舉 邱建富 藍白合

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