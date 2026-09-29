「盧川連線」成形 蘇巧慧：尊重各團隊規畫

新北市長選戰激戰，台中市長盧秀燕「借將」國民黨新北市長參選人李四川，被認為「盧川連線」成形。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天表示，每個團隊都有自己的規畫、自己的用人，都尊重。

蘇巧慧表示，自己的團隊不只有36位新北隊議員、議員參選人，競選團隊也可以看到真的很年輕、有創意，不管是背板、小物，都蠻受各界歡迎。

蘇巧慧說，每一場活動議員參選人們都全員出席，不同類型的後援會也都有團隊成員踴躍參加，彼此加油打氣，都是他最好的隊友，未來會繼續用有創意、有活力的方式完成這次競選。

昨天蘇巧慧與父親、前行政院長蘇貞昌難得同框，對手李四川表示「父女沒有同框同場才有點奇怪」。蘇巧慧回應，她平常行程很多，蘇貞昌也有許多朋友邀約，自己的行程也很滿，平常都是照各自的行程活動。

蘇巧慧表示，昨天是民進黨黨慶，也是新北市39周年的資深黨員聯誼餐會，這是每年都會舉辦的固定餐會，身為資深黨員的蘇貞昌當然也來到現場與大家敘舊，這是非常自然的場合，同框當然不奇怪。