尤清餐會力挺破不合傳言 蘇巧慧：帶著期許拚完最後60天

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨晚出席民進黨新北市黨部資深黨員餐會，台北縣前縣長尤清公開力挺，稱蘇巧慧是「新時代最好的新市長」，破除藍營近期提到的當年縣府官邸「耶誕派對」風波。蘇巧慧今天表示，尤清是政壇上的老前輩，也是台北縣老縣長，一直以來都給她很多指導與關心。

蘇巧慧表示，9月5日競選總部成立大會時，尤前縣長也親自到場，在大雨和大太陽當中足足坐了3個小時，讓她非常感動，也非常感謝老縣長的支持。

蘇巧慧指出，尤前縣長昨在資深黨員餐會上表示，「蘇巧慧就是新時代最好的新市長」，這個機會「我們也已經等了21年了」，並要她一定要多加油、多努力。

蘇巧慧說，她也有向老縣長報告，她會帶著大家的期許，拚盡全力，把最後60天用盡全力走完，告訴大家「這個新北的新時代，蘇巧慧來當市長最好。」