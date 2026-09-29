快訊

台灣人在氣什麼？獨家解析Threads十大熱門炎上事件

黑人陳建州才剛動完心臟手術...百歲奶奶又驚傳病危 被告知「可能是最後階段」

亞運自由車／0.076秒之差力壓地主隊 女子團體競速摘銅

聽新聞
0:00 / 0:00

尤清餐會力挺破不合傳言 蘇巧慧：帶著期許拚完最後60天

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天舉行會計師後援會成立大會。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天舉行會計師後援會成立大會。記者葉德正／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨晚出席民進黨新北市黨部資深黨員餐會，台北縣前縣長尤清公開力挺，稱蘇巧慧是「新時代最好的新市長」，破除藍營近期提到的當年縣府官邸「耶誕派對」風波。蘇巧慧今天表示，尤清是政壇上的老前輩，也是台北縣老縣長，一直以來都給她很多指導與關心。

2026九合一選舉

蘇巧慧表示，9月5日競選總部成立大會時，尤前縣長也親自到場，在大雨和大太陽當中足足坐了3個小時，讓她非常感動，也非常感謝老縣長的支持。

蘇巧慧指出，尤前縣長昨在資深黨員餐會上表示，「蘇巧慧就是新時代最好的新市長」，這個機會「我們也已經等了21年了」，並要她一定要多加油、多努力。

蘇巧慧說，她也有向老縣長報告，她會帶著大家的期許，拚盡全力，把最後60天用盡全力走完，告訴大家「這個新北的新時代，蘇巧慧來當市長最好。」

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧 尤清

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

李四川拋深坑輕軌 蘇巧慧搶宗親票

蘇巧慧偕張錦豪汐止成立競總 提出串聯南港打造智慧生醫廊帶

張國威設服務處喊金門有望 李文良列白皮書、陳玉珍提教育政見

影／不是回報？許淑華、黃國昌同台挺吳淳祐 南投藍白合浮檯面

相關新聞

影／蕭美琴南投參拜被虧「放鳥」鄉親 宮廟主委曝原因：嘸人怨嘆

副總統蕭美琴今赴南投水里、集集、名間等參拜或農業交流，由民進黨縣長參選人温世政陪同，其中名間大興宮主委笑稱上次被蕭「放鳥」，並反映地方對焚化爐興建的擔憂；蕭美琴表示，將轉達地方意見，相信農業部會秉持科學專業辦理。

影／引動漫名言喊傳承 沈伯洋：「洋流」是要守護國家

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天(29日)中午出席「民進黨創黨暨建黨黨員聯誼餐敘」，談到民主精神的傳承，沈伯洋表示，做為知識分子的責任，就是把前輩追逐民主與自由的精神繼承下來。他進一步以「洋流」比喻民主傳承，表示洋流不只是溫暖，也不只是勇氣，更重要的是「有方向」，這個方向是好幾世代民主前輩累積下來的，即使未來可能不斷微調、修正，但大方向從未改變，就是要守護國家、守護這塊寶島。

藍白合僅限縣市長 鄭麗文下令「別幫邱臣遠站台」

國民黨今天舉辦立法實務研討會，據轉述，國民黨主席鄭麗文在會中呼籲大家要團結，並下軍令宣布在新竹縣選戰上，國民黨團還是要團結支持新竹縣長參選人徐欣瑩，而且「竹北不能幫邱臣遠站台」。

藍白合破局恐外溢彰化？邱建富：選票流動對我有利 白營5成可爭取

無黨籍彰化縣長參選人邱建富今天接受廣播節目專訪時指出，彰化縣議長謝典霖遭羈押，確實對國民黨選情造成影響，雖然表面上對國民黨較為不利，但對民進黨也沒有好處，反而可能引發民眾反彈。邱建富並表示，近期自己做了3份民調，均排在第二名，且呈現逐漸上升趨勢。

綠營還不下車？金華國中家長：營養午餐把關嚴謹「不可能蓋牌」

首都市長選舉全國熱議，金華國中營養午餐食安成攻防焦點，民進黨議員簡舒培批市府冷血，對食物中毒蓋牌。台北市長蔣萬安今中午到學校視察流程，並和家長、校方會談，家長會成員強調對午餐把關嚴謹，得知學生身體不適，第一時間告知所有家長通報流程，「如果蓋牌幹嘛這樣？」

花蓮市長選戰戴于文拋敬老政策 魏嘉彥：施政要守財政紀律

民眾黨花蓮市長參選人戴于文今天公布重陽敬老金加碼等五大敬老政策，承諾當選後將重新盤點，1年內建立相關制度；現任國民黨市長魏嘉彥說，施政須有財政紀律，不是隨便亂發錢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。