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影／蕭美琴南投參拜被虧「放鳥」鄉親 宮廟主委曝原因：嘸人怨嘆

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
副總統蕭美琴（中）29日由民進黨南投縣長參選人温世政（右）陪同，赴名間大興宮參拜祈福。記者賴香珊／攝影
副總統蕭美琴（中）29日由民進黨南投縣長參選人温世政（右）陪同，赴名間大興宮參拜祈福。記者賴香珊／攝影

副總統蕭美琴今赴南投水里、集集、名間等參拜或農業交流，由民進黨縣長參選人温世政陪同，其中名間大興宮主委笑稱上次被蕭「放鳥」，並反映地方對焚化爐興建的擔憂；蕭美琴表示，將轉達地方意見，相信農業部會秉持科學專業辦理。

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副總統蕭美琴原訂13日到南投參拜祈福，並進行農業交流，但因出訪義大利，改期至今天，今一早由温世政陪同先到水里永豐宮參拜，並致贈「威靈顯赫」匾額，温表示，這面匾額是3年前賴清德總統對廟方的承諾，今由副總統完成贈匾。

温、蕭等人隨後前往農友種苗中部服務中心集集驛站門市，聽取在地農產與文化，並與農友交流分享農特產品行銷經驗；最後一站至主祀玄天上帝的名間大興宮，蕭美琴一下車就受到鄉親熱烈歡迎，她參拜後也開心表示「大興宮就是要大興旺」。

「大家被副總統『放鳥』，心情卻很好！」大興宮主委余健國打趣的說，鄉親很期待13日見到副總統，不料被「放鳥」，但沒人怨嘆，心情還很好，因為她是為了國家辛苦拚外交；之後話鋒一轉向蕭表示，地方擔憂蓋焚化爐會毀掉當地農業。

名間鄉長陳翰立送上「茗間1日報」給蕭美琴，他說，名間反焚化爐獲全台關注，為守護茶鄉及瀕危石虎的棲地，眾人集資辦報，在各大手搖飲店發放，盼讓更多人知道名間茶產業的重要性，也希望「戰貓」副總統能夠守護「山貓」石虎。

民進黨南投縣黨部主委、縣議員吳棋楠更是無奈表示，縣府要在名間鄉蓋焚化爐，勢必會影響當地茶葉、鳳梨、火龍果等農業，而在該選區有10名議員，卻只有他和同黨的沈夙崢敢講話反對，其他人不敢發聲就怕得罪縣長。

民進黨南投縣長參選人温世政強調，名間是最大茶產區，不適合蓋焚化爐，況且垃圾可透過多元管道去化，因此他堅決反對焚化爐蓋在名間，尤其近期名間茶菁已腰斬掉價至每台斤13元，多虧蕭幫忙聯繫農業部會，農糧署補貼每公斤5元。

對此，蕭美琴先是感謝鄉親體諒，並解釋「自己不敢『放鳥』鄉親」，因此回國後立刻敲定時間到南投；她知道地方為了守護家鄉非常辛苦，她會充分轉達，農業部也清楚地方關切茶產業存亡、水源安全及生態等重點，將秉持科學專業辦理。

名間大興宮主委余健國（左2）打趣表示「大家被蕭美琴副總統（右２）『放鳥』，心情卻很好！」。記者賴香珊／攝影
名間大興宮主委余健國（左2）打趣表示「大家被蕭美琴副總統（右２）『放鳥』，心情卻很好！」。記者賴香珊／攝影

民進黨南投縣長參選人温世政（右）重申堅決反對焚化爐蓋在名間鄉，並感謝副總統蕭美琴（左）協助地方爭取茶菁補助。記者賴香珊／攝影
民進黨南投縣長參選人温世政（右）重申堅決反對焚化爐蓋在名間鄉，並感謝副總統蕭美琴（左）協助地方爭取茶菁補助。記者賴香珊／攝影

名間鄉長陳翰立（左1）送上「茗間1日報」向副總統蕭美琴（右2）說明，眾人集資辦報反焚化爐，盼讓更多人知道名間茶產業的重要性，也希望「戰貓」能守護「山貓」石虎。記者賴香珊／攝影
名間鄉長陳翰立（左1）送上「茗間1日報」向副總統蕭美琴（右2）說明，眾人集資辦報反焚化爐，盼讓更多人知道名間茶產業的重要性，也希望「戰貓」能守護「山貓」石虎。記者賴香珊／攝影

副總統蕭美琴（前排右4）29日赴南投水里永豐宮參拜，並代表賴清德總統致贈「威靈顯赫」匾額。圖／温世政競選團隊提供
副總統蕭美琴（前排右4）29日赴南投水里永豐宮參拜，並代表賴清德總統致贈「威靈顯赫」匾額。圖／温世政競選團隊提供

2026九合一選舉 南投縣選舉 蕭美琴 温世政

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