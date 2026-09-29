影／引動漫名言喊傳承 沈伯洋：「洋流」是要守護國家

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天(29日)中午出席「民進黨創黨暨建黨黨員聯誼餐敘」，談到民主精神的傳承，沈伯洋表示，做為知識分子的責任，就是把前輩追逐民主與自由的精神繼承下來。他進一步以「洋流」比喻民主傳承，表示洋流不只是溫暖，也不只是勇氣，更重要的是「有方向」，這個方向是好幾世代民主前輩累積下來的，即使未來可能不斷微調、修正，但大方向從未改變，就是要守護國家、守護這塊寶島。