對抗「洋流」…蔣萬安競辦正式開張 「正妹帥哥牌」全是8年級生

選戰倒數60天，台北市長蔣萬安的競選辦公室今天正式開張，首波競選團隊五位成員今也公開亮相，包括市府前副發言人葉向媛轉戰競辦，出任辦公室主任；輿情組組長由前媒體人楊沛緰擔任；網路社群組長陳柏翰；文宣組長張書婷、活動組組長賴冠群，一字排開全是八年級生。

蔣萬安競選連任的主視覺、「台北安可」應援小物也正式亮相，主視覺以「台北安可」為主軸，搭配亮眼及活力的藍、黃色系，充分展現台北的都會能量，以及成熟、理性而現代的城市底蘊。

至於接下來市府、競辦如何分工？競辦主任葉向媛表示，選舉其實是蔣市長過去四年的市政不斷努力，不斷扎扎實實往前推進，如同蔣萬安競選主軸「安居樂業、大有可為、台北安可」，所以想要告訴大家的就是，過去四年台北有很多改變，未來四年也希望大家看到更多台北願景。

葉向媛說，接下來團隊會用多元方式，讓大家了解，過去四年台北有非常多改變，包含大巨蛋完工啟用、大巨蛋經濟；輝達落腳台北帶動AI產業及周邊的發展；捷運六線齊發，捷運路網、交通路網延伸；貼近市民生活的六都最高的托育補助，月子加菜金、育兒減工時等，讓市民有感的政策。至於選戰的不實造謠抹黑，辦公室也會即時查證、澄清，快速讓市民朋友知道正確的消息，也帶給台北市一場正面、乾淨、陽光的選戰。

競辦發言人楊沛緰表示，競辦成立之後，接下來面對不實的謠言攻擊會即時澄清，如沈伯洋今天早上就說「請不要讓公務人員用攻擊性言論」，楊反擊，其實很多攻擊性言論都是對公務的造謠抹黑，及對公務人員的批評，例如過去沈說雙城論壇是破口，但沒有證據哪裡有破口；也曾說大地處同仁沒有作為，至今也都沒道歉，難道這些不就是對基層公務人員的不實抹黑跟批評？ 難道不是攻擊性言論？

陳柏翰也表示， 公職人員要有誠性，不要只有一支喙，糊瘰瘰，選舉到了就黑的講成白的，他舉教師節為例，畫面會說話，教師節、還有五天國定假日，沈伯洋投票畫面大家都有看到是投反對票，這才是真正的沈伯洋；大罷免時，沈伯洋如何挑起仇恨對立？這也是真正的沈伯洋。

蔣萬安競選團隊表示，本次記者會發布的「台北安可」應援小物包含帆布環保袋、保溫保冰手提袋、運動水壺、運動毛巾、台北安可T恤、棒球帽、手機掛繩套裝、MagSafe磁吸手機皮革卡包，以及NFC卡帶鑰匙圈等。

其中，應援小物共有四種組合，分別是「台北安可」、「台北發發發」、「一起安可」、「安打安打全壘打」，每一種組合皆限量300份，即日起於台北安可小額募款專頁開賣。從日常穿搭出發，結合運動、年輕文化、戶外休閒等場合，一起為台北喝采！

至於未來總部位置，還有主委、總幹事人選？葉向媛說，競選總部主委總幹事等， 感謝大家對競選團隊的關心，剛剛包括競選總部，還有主委、總幹事等，相關其實目前都在規畫、安排中，合適的時候會盡快正式跟大家發布。

台北市長蔣萬安的競選辦公室今天正式開張，首波競選團隊五位成員今也公開亮相，包括市府前副發言人葉向媛轉戰競辦，出任辦公室主任；輿情組組長由前媒體人楊沛緰擔任；網路社群組長陳柏翰；文宣組長張書婷、活動組組長賴冠群，一字排開全是八年級生。記者許正宏／攝影

台北市長蔣萬安的競選辦公室今天正式開張，首波競選團隊五位成員今也公開亮相，包括市府前副發言人葉向媛轉戰競辦，出任辦公室主任；輿情組組長由前媒體人楊沛緰擔任；網路社群組長陳柏翰；文宣組長張書婷、活動組組長賴冠群，一字排開全是八年級生。記者許正宏／攝影

台北市長蔣萬安的競選辦公室今天正式開張，首波競選團隊五位成員今也公開亮相，包括市府前副發言人葉向媛轉戰競辦，出任辦公室主任；輿情組組長由前媒體人楊沛緰擔任；網路社群組長陳柏翰；文宣組長張書婷、活動組組長賴冠群，一字排開全是八年級生。記者許正宏／攝影

台北市長蔣萬安的競選辦公室今天正式開張，首波競選團隊五位成員今也公開亮相，包括市府前副發言人葉向媛轉戰競辦，出任辦公室主任；輿情組組長由前媒體人楊沛緰擔任；網路社群組長陳柏翰；文宣組長張書婷、活動組組長賴冠群，一字排開全是八年級生。記者許正宏／攝影