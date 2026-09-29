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推「嫁妝一牛車」北上挺沈伯洋 黃偉哲：台南好物被買炸了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（左）推來整車府城特產美食送給台北市長參選人沈伯洋（右）。記者張文玠／攝影
台南市長黃偉哲（左）推來整車府城特產美食送給台北市長參選人沈伯洋（右）。記者張文玠／攝影

民進黨籍台北市長參選人沈伯洋的「台南之友挺沈伯洋後援會」掀起話題，台南市長黃偉哲昨天推著一車台南好物北上助陣，他說原本只是要送沈伯洋女兒「小麻糬」小皮箱，到最後乾脆變成「嫁妝一牛車」，保佑沈伯洋競選「一定成功」，沒想到相關台南好物曝光後引發搶購，黃偉哲笑說：「昨天就被買炸了。」

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黃偉哲今天受訪表示，帶這麼多東西北上是臨時想到的，最初只是想到「小麻糬」，因為爸爸在選舉，小麻糬一定會在家裡想爸爸，因此就用沈伯洋的手，把自己與陳亭妃委員的心意裝進一個小皮箱裡。

黃偉哲笑說，相信小麻糬昨天一定很開心，畢竟也會原諒爸爸少陪她一點。他表示，選舉或從政的人，家人其實都特別辛苦，大家應該要體諒家人，所以從「小麻糬」開始，就想著如何把小皮箱裝滿。

「剛開始是想送個小皮箱，後來想說如何填滿那個小皮箱，填滿小皮箱就說乾脆嫁妝一牛車」，因此最後乾脆把推車推出來，希望能夠造成很多正面的反響。

這車「嫁妝」塞滿台南特色好物，包括「保證甜」的台南黑糖，以及台南古蹟文創商品，有祈求逢凶化吉且「對手都乖乖」的魁星爺乖乖、帶來好運的「媽祖賜福」小泡芙，象徵至聖先師「必定制勝」的孔子點心麵、「一定成功」洋芋片，還有台南孔廟的「穩條」肉乾、保聲大帝喉糖及台南「BB辣椒醬」，畫面曝光後引發網路熱議。

黃偉哲表示，這次帶去的都是台南的文創商品，包括文化局的文化商品，以及一些青農的農特產品，「都是文創商品，全部都是」，也希望透過這些台南特色產品，傳達台南的心意。

談到對「洋流」的感受，黃偉哲說，過去到台北參與相關活動，很少遇到這麼熱烈的情況，「已經很久了」，上一次有類似感受是在陳水扁時期，後來謝長廷、陳時中、李應元等都有感受到支持者的熱情，但這次「洋流」的氣勢真的非常強，讓他覺得「超厲害」。

黃偉哲說，這次前往台北的許多人都是自動自發，雖然對台南來說，外界可能覺得台南已經相對穩定，但「不可以偏廢」。不管穩定或不穩定，如果「洋流」能夠外溢到台南，他都很希望、很期盼。

台南市文化局「眾神保佑組合包(威力加強版)」。圖／台南市政府提供
台南市文化局「眾神保佑組合包(威力加強版)」。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲贈送給沈伯洋女兒「小麻糬」的小行李箱。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲贈送給沈伯洋女兒「小麻糬」的小行李箱。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲（左）今天與立委陳亭妃合體宣傳「台南熱氣球派對」。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（左）今天與立委陳亭妃合體宣傳「台南熱氣球派對」。記者吳淑玲／攝影

台南孔廟「穩條」肉乾人氣旺。圖／台南市政府提供
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2026九合一選舉 台北市選舉 台南市選舉 黃偉哲 沈伯洋 陳亭妃

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