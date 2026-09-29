宜蘭選戰…林國漳羅東拜票傾聽心聲 吳宗憲宣布媽祖文化節發壓轎金

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天前往羅東鎮拜票，傾聽鄉親心聲，並向鄉親說明願景。國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲則宣布，將全程參與蘭陽媽祖文化節，並發放2萬份聯名壓轎金。

選戰倒數衝刺，林國漳持續展開「237宜蘭蓋漳」行腳計畫，上午偕同羅東鎮長參選人黃適超、縣議員呂惠卿、謝家倫及縣議員參選人薛呈懿沿街拜票，向鄉親傳遞改變宜蘭、守護家鄉的堅定決心。

林國漳透過新聞稿表示，對手陣營鋪天蓋地惡意抹黑，但這些政治口水與攻擊，絕對無法阻擋他勤走地方、關心鄉親的步伐，將持續前往各鄉鎮，向鄉親報告各鄉鎮市的政見與整體縣政規劃。

許多民眾看到林國漳徒步拜票，紛紛上前加油打氣並表達心疼，鼓勵他堅持到底。林國漳表示，鄉親的肯定與鼓勵，是他堅持打拚的最強支援，會持續以照顧全民的精神，聽取大家意見，為每一位鄉親努力。

此外，蘭陽媽祖文化節將於10月2日登場，今年由南方澳進安宮主祀。吳宗憲宣布將再次全程參與遶境，特別準備2萬份與南方澳進安宮珊瑚媽祖的「聯名壓轎金」，將於遶境時發放，祈願鄉親平安順利。

「壓轎金」是媽祖遶境停駕休息時，墊在神轎下的金紙，相傳有祈福、避凶的意義。吳宗憲表示，這次聯名參考北港朝天宮往年紅包袋設計，並經過南方澳進安宮香火祈福，希望把媽祖的祝福帶給更多鄉親。

吳宗憲指出，蘭陽媽祖文化節是宜蘭對外最閃亮的名片之一，未來擔任縣長，他將持續舉辦，並擴大辦理蘭陽媽祖文化節，結合更多地方文化與創意，讓更多人看見宜蘭深厚的底蘊。