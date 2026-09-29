連袂出席新北退警活動 侯友宜喊話：愛警察就支持李四川

國民黨新北市長參選人李四川今午與新北市長侯友宜一同出席新北市退休警察人員協會會員大會。基層刑警出身的侯友宜致詞時表示，李四川跟所有退休警察一樣，都從基層公務人員一路打拚至今，是真正認真做事的人，當年彼此在市府並肩作戰，如今要把這一棒交給李四川，繼續為新北建設打拚。侯友宜更動情喊話，「如果你愛警察，就請支持李四川」，讓全場共鳴高呼「新北要接棒，侯李好市長」氣氛沸騰。

李四川致詞時表示，警察是守護城市安全最重要的力量，退警們即使退休後仍心繫國家社會與人民，在各個角落默默守護、奉獻力量，這份精神讓他相當敬佩。他也強調，自己是工程人，核心精神就是務實解決問題、把每一項承諾化為看得見的建設，未來他會全力以赴接棒侯友宜市長，與所有退警弟兄姊妹一起為城市及人民努力，繼續推動各項建設發展，絕不辜負鄉親的期待。

侯友宜表示，李四川是真正有專業的工程人，不是搞政治的人，如此認真做事的人才不好找，呼籲大家要好好珍惜、全力支持，他也強調，新北未來還有新北大巨蛋、四環八線捷運等許多重大建設需要推進，全都要拜託李四川接棒完成，讓新北真正「脫胎換骨」，在國際上發光發熱，讓全世界看見台灣最好的地方就是新北市。

今日活動有數百位退警人員到場參與，李四川逐桌握手致意、親切寒暄，許多人紛紛上前合影、高喊凍蒜，氣氛相當熱烈。中華民國退休警察人員協會總會長黃啟澤、榮譽總會長耿繼文、新北戰警總會長蔡義猛及新北市退警協會理事長、議員林國春、市議員候選人鄧凱勛今也共同出席。