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憂赴中旅遊介選案重演 民團邀嘉義市長市議員立承諾設限期

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
台灣圖書室文化協會發起「地方公職赴中交流透明承諾」，嘉義市長參選人陳愷璜（右四）、市議員參選人李明燦（左四）、陳玥妗（左五）、林詩涵（右三）等人出席簽署，共同呼籲地方公職赴中往來資訊應公開透明。記者李宗祐／攝影
台灣圖書室文化協會發起「地方公職赴中交流透明承諾」，嘉義市長參選人陳愷璜（右四）、市議員參選人李明燦（左四）、陳玥妗（左五）、林詩涵（右三）等人出席簽署，共同呼籲地方公職赴中往來資訊應公開透明。記者李宗祐／攝影

台灣圖書室文化協會今天公布「地方公職赴中交流透明承諾」首波簽署名單，目前已有6名嘉義市長與市議員參選人完成簽署。台灣圖書室文化協會創會理事長鄭書勉表示，曾代表國民黨參選嘉義市議員林雪峰介選遭判刑定讞案件，讓市民看見中國官方透過人脈、招待與動員介入民主選舉，地方公職與參選人更應清楚面對交流時的政治責任。

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鄭書勉表示，地方政治是守護台灣民主防線的第一線，市長與市議員最貼近社區與公共資源。協會公布首波完成簽署的6名參選人，包括無黨籍嘉義市長參選人陳愷璜，以及5名市議員參選人：小民參政歐巴桑聯盟陳玥妗、林詩涵，無黨籍李明燦、王浩，與民進黨籍林煒軒。

協會呼籲尚未簽署的參選人在10月6日下午5時前完成簽署或具名書面說明立場，屆時將公布未回覆名單供市民檢驗。

到場簽署的陳愷璜提出「不背叛台灣、不背叛嘉義市、不背叛自己」3項主體性承諾。陳愷璜說，台灣在國際法定義下是主權獨立國家，兩岸往來必須站在主權與對等原則，由公民社會共同決定。

林詩涵表示，政黨應負起責任規範參選人，呼籲各政黨市長參選人正面表態；陳玥妗說，公職人員赴中由誰邀請、接待與出資，市民有權知情；李明燦表示，與各國往來都必須公開透明、對等尊嚴，才能維持台灣自主性，公職人員也應向市民負責。

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