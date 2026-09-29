學校圍牆上高掛拉票布條 賴瑞隆陣營：支持者所為、會盡速拆除

高雄市長選舉白熱化，國民黨揭露民進黨市長參選人賴瑞隆在內門區某國小圍牆張掛競選布條，上頭寫著「做一個堂堂正正的台灣人」。議員邱于軒批評，賴瑞隆在教師節前強調尊重老師，轉頭卻讓學校承受壓力，是要用布條霸凌學校嗎？不該利用執政優勢讓學校為難。賴瑞隆辦公室回應，支持者所為，會盡速拆除布條。

內門區觀亭國小圍牆近日出現醒目的粉紅色宣傳布條，上排文字為「當個堂堂正正的台灣人」，下面一排文字則署名「硬頸的賴瑞隆懇請支持」。

邱于軒質疑，校園應該維持單純、行政中立的教育環境，政治人物要選舉、要掛布條，高雄有這麼多地方可以選，為什麼偏偏要把競選宣傳掛到孩子每天上下學的校園圍牆？

邱于軒說，真正尊重老師，就不應該讓第一線的教師同仁為政治人物的競選宣傳感到為難，更不該讓校長、老師面對執政黨政治人物的布條，陷入「拆也不是、不拆也不是」的尷尬處境。難道因為中央、地方都是民進黨執政，可以為所欲為嗎？

邱也呼籲，選舉是政治人物自己的事，不要把壓力轉嫁給老師，更不要把孩子的學校變成自己的競選看板。

民進黨市長參選人賴瑞隆競選辦公室表示，校園是孩子學習的地方，政治活動不應涉入相關活動範圍，這是競辦一貫的立場，對於支持者懸掛的布條造成校園困擾表達歉意，會盡速撤除布條。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的競選布條高掛在學校圍牆引起藍營撻伐。圖／國民黨提供