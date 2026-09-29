影／勞工後援會成立 李四川：當選後要確保勞工權益

國民黨新北市長參選人李四川今天在競選總部成立勞工後援會，他強調支撐一個城市的進步最重要的就是勞工。

李四川表示，勞工的權益一定要確保，如果他當選新北市長以後因工死亡的慰問金一定提高到跟台北市相同的36萬，包括失能住院的慰問金也要提高。如果中高齡失業，有家庭照顧的需求，每個月將發放五千元，三個月共一萬五，讓失業者能有喘息的時間，這就是他要挺的未來。

李四川強調新北市長侯友宜在推的勞工住宅，他會繼續推動，他也會用容積獎勵去鼓勵企業界興建幼稚園與托兒所，藉此照顧勞工。