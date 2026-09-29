選戰倒數60天！蔣萬安將公布主視覺 沈伯洋周末邀賴總統、蕭美琴助陣

選舉倒數60天，台北市長蔣萬安今天下午也將舉辦首場選戰主軸記者會，為爭取連任拉開序幕，對手民進黨台北市長參選人沈伯洋今也送上祝福，也呼籲團隊能盡快發揮應有功能，別再讓公務員回應選戰議題、發表攻擊性言論，而沈競總也將在10月4日下午舉行成立大會，更要求賴清德總統、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、高雄市長陳其邁助陣，場面浩大。

沈伯洋緩頰，市政繁忙難免有疏失，只要盡快和廟方說，也和神明請示、致意就好。至於自己甘蔗，沈也透露，甘蔗一直都放在競辦，目前放在架子上橫放，但現在也打算要直立擺放展現步步高升，但各式各樣的建議都有收到，「也許要回中庄仔福德宮請示怎麼放比較好。」

而市長蔣萬安今天下午也將舉行「台北安可主視覺暨應援小物記者會」，沈伯洋也祝福競總成立一切順利，自己選戰步調仍不會變，也呼籲蔣競總成立後能發揮應有功能，不要再由台北市政府公務員回應選戰議題、發表攻擊性言論，代替競總做選戰工作。

而沈伯洋昨天也在臉書預告，競選總部大會將在本周日成立，地點就為於民進黨中央黨部北平東路下方，屆時包含賴總統、副總統蕭美琴、卓榮泰、陳其邁、立院民進黨團總召蔡其昌、競選總部副主委吳怡農等人到場助講，先前更開放支持者預約會場「搖滾區」遭秒殺，還發起錄製唱競選主題歌「台北順起來」，沈也預告將會有更多互動活動，請支持者留意官方LINE平台。