聽新聞
0:00 / 0:00
與王金平會面 盧秀燕：王院長關心2026、也關心2028
2026地方選舉進入倒數，台中市長盧秀燕與前立法院長王金平日前會面，雙方談及2026選情，也觸及2028年大選等議題。盧秀燕表示，王院長是她過去在國會的老長官，常跟其請益，「王院長關心2026、也關心2028，因此分析很多情勢與指導。」
盧秀燕近期展開全台輔選、拋出「在野大聯盟」，並借將幕僚到藍營新北市參選人李四川團隊，甚至與王金平會面密談，被外界視為替2028年總統大選布局的起手式。
王金平是盧秀燕過去在國會的老長官，兩人交情深厚；去年王金平被問到2028藍營人選時，曾公開力挺說「盧秀燕選什麼，我就支持什麼」，此次兩人在2026地方選舉前會面，引發關注。
盧秀燕表示，王院長是她過去在國會的老長官，她過去擔任六屆立委，有五屆是王金平擔任院長，王對她一向很愛護，不論擔任立委或是市長期間，她三不五時都會跟王院長請益。盧強調不是密會，過去也常請益，且不只去王院長的台北辦公室，也會去王位於高雄的住宅區。
盧秀燕指出，這次會面請益，是因為王院長「關心2026、也關心2028」，因此分析很多情勢與指導，當天談得很愉快，聊了兩三個小時，意猶未盡。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。