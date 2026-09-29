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與王金平會面 盧秀燕：王院長關心2026、也關心2028

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，王院長是她過去在國會的老長官，常跟其請益，「王院長關心2026、也關心2028，因此分析很多情勢與指導。」記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕表示，王院長是她過去在國會的老長官，常跟其請益，「王院長關心2026、也關心2028，因此分析很多情勢與指導。」記者余采瀅／攝影

2026地方選舉進入倒數，台中市長盧秀燕與前立法院長王金平日前會面，雙方談及2026選情，也觸及2028年大選等議題。盧秀燕表示，王院長是她過去在國會的老長官，常跟其請益，「王院長關心2026、也關心2028，因此分析很多情勢與指導。」

2026九合一選舉

盧秀燕近期展開全台輔選、拋出「在野大聯盟」，並借將幕僚到藍營新北市參選人李四川團隊，甚至與王金平會面密談，被外界視為替2028年總統大選布局的起手式。

王金平是盧秀燕過去在國會的老長官，兩人交情深厚；去年王金平被問到2028藍營人選時，曾公開力挺說「盧秀燕選什麼，我就支持什麼」，此次兩人在2026地方選舉前會面，引發關注。

盧秀燕表示，王院長是她過去在國會的老長官，她過去擔任六屆立委，有五屆是王金平擔任院長，王對她一向很愛護，不論擔任立委或是市長期間，她三不五時都會跟王院長請益。盧強調不是密會，過去也常請益，且不只去王院長的台北辦公室，也會去王位於高雄的住宅區。

盧秀燕指出，這次會面請益，是因為王院長「關心2026、也關心2028」，因此分析很多情勢與指導，當天談得很愉快，聊了兩三個小時，意猶未盡。

盧秀燕 王金平 關心 2026九合一選舉 台中市選舉

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