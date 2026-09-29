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金華國中營養午餐風波延燒...蔣萬安重話點名這2人「製造恐慌」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午赴議會工務委員會致送辛苦審查預算的議員水果。記者曾原信／攝影
台北市長蔣萬安今天上午赴議會工務委員會致送辛苦審查預算的議員水果。記者曾原信／攝影

台北市金華國中營養午餐風波延燒，日前議員簡舒培爆出有食物中毒，教育局及校方均否認稱烏龍爆料。昨金華國中校長黃啟清發出公開信，再度引發軒然大波，市長蔣萬安今表示，3名學生使用午餐後腹瀉不適，金華國中全校有2500名學生，卻被沈委員、簡議員渲染成集體食物中毒，這是「製造恐慌」、「創造選舉話題」。

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蔣萬安今天上午赴議會工務委員會致送辛苦審查預算的議員水果。對於金華國中營養午餐風波延燒，蔣說，昨天校長也很清楚對外說明，沒有所謂「集體食物中毒」事件。整起事情還原過程，其實在校方接獲第一個學生通報的時候，就馬上去關切、而且去調查，後來又有兩位同學反映身體不適。

蔣說，後來學校掌握三名學生使用完午餐以後腹瀉跟不適。金華國中總共有2500名的學生，卻被沈委員、還有議員簡舒培渲染成集體食物中毒，他想這是「製造恐慌」、還有「創造選舉話題」以外，其實沒有任何幫助。

蔣說，所以這段期間包括老師、校長、還有學生，其實都非常辛苦，他們承受極大壓力，而且確實受到了委屈。

媒體追問，市長自己有沒有對金華國中師生表達關切或到現場幫打氣？蔣萬安說「我會的」，蔣說，而且周末時他也有特別講，不管是校方校譽、對校長學生、特別在第一線老師，承受很大壓力及外界各項質疑，確實非常辛苦。所以他也特別選在教師節前一天，表達對第一線所有老師所做的付出，及祝福教節快樂，特別在金華國中這件事情，他們真的受到很大委屈，非常、非常辛苦。

台北市長蔣萬安今天上午赴議會工務委員會致送辛苦審查預算的議員水果。記者曾原信／攝影
台北市長蔣萬安今天上午赴議會工務委員會致送辛苦審查預算的議員水果。記者曾原信／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 營養午餐 簡舒培 沈伯洋

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