金華國中營養午餐風波延燒...蔣萬安重話點名這2人「製造恐慌」

台北市金華國中營養午餐風波延燒，日前議員簡舒培爆出有食物中毒，教育局及校方均否認稱烏龍爆料。昨金華國中校長黃啟清發出公開信，再度引發軒然大波，市長蔣萬安今表示，3名學生使用午餐後腹瀉不適，金華國中全校有2500名學生，卻被沈委員、簡議員渲染成集體食物中毒，這是「製造恐慌」、「創造選舉話題」。

蔣萬安今天上午赴議會工務委員會致送辛苦審查預算的議員水果。對於金華國中營養午餐風波延燒，蔣說，昨天校長也很清楚對外說明，沒有所謂「集體食物中毒」事件。整起事情還原過程，其實在校方接獲第一個學生通報的時候，就馬上去關切、而且去調查，後來又有兩位同學反映身體不適。

蔣說，後來學校掌握三名學生使用完午餐以後腹瀉跟不適。金華國中總共有2500名的學生，卻被沈委員、還有議員簡舒培渲染成集體食物中毒，他想這是「製造恐慌」、還有「創造選舉話題」以外，其實沒有任何幫助。

蔣說，所以這段期間包括老師、校長、還有學生，其實都非常辛苦，他們承受極大壓力，而且確實受到了委屈。

媒體追問，市長自己有沒有對金華國中師生表達關切或到現場幫打氣？蔣萬安說「我會的」，蔣說，而且周末時他也有特別講，不管是校方校譽、對校長學生、特別在第一線老師，承受很大壓力及外界各項質疑，確實非常辛苦。所以他也特別選在教師節前一天，表達對第一線所有老師所做的付出，及祝福教節快樂，特別在金華國中這件事情，他們真的受到很大委屈，非常、非常辛苦。