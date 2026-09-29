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竹北另類藍白合？柯文哲、邱臣遠合體林啟賢拚跨黨派認同

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
竹北市民代表會主席林啟賢今以天后宮主委身分，與民眾黨創黨主席柯文哲、竹北市長參選人邱臣遠同台，並公開祝福邱臣遠「心想事成」。記者黃羿馨／攝影
竹北市民代表會主席林啟賢今以天后宮主委身分，與民眾黨創黨主席柯文哲、竹北市長參選人邱臣遠同台，並公開祝福邱臣遠「心想事成」。記者黃羿馨／攝影

選戰倒數60天，民眾黨創黨主席柯文哲今陪竹北市長參選人邱臣遠掃市場、參拜祈福，竹北市民代表會主席、曾參與國民黨竹北市長初選的林啟賢以天后宮主委身分接待，再添「另類藍白合」話題。邱臣遠強調選舉「朋友要多、敵人要少」，將爭取跨黨派最大認同。

2026九合一選舉

收假首日，柯文哲上午陪同邱臣遠走訪仁義市場、竹北市場掃街拜票，並前往竹北天后宮參拜祈福。沿途向攤商及採買民眾握手懇託，不少支持者致贈菜頭、粽子並高喊「凍蒜」，為倒數階段選情催票。

柯文哲表示，大新竹是台灣半導體產業重鎮，市民對公共治理品質要求高，選戰剩下最後2個月，各黨都應把自身優勢與政見完整傳達給市民，最後由選民透過選票做決定。

值得注意的是，邱臣遠與林啟賢同台，林啟賢也公開表達支持，外界解讀是否形成竹北選戰的「另類藍白合」。邱臣遠今表示，感謝林啟賢給予鼓勵，身為市長參選人，向現任代表會主席請益交流相當正常，若未來有機會擔任市長，市政建設也需要代表會支持及監督。

邱臣遠說，「選舉過程朋友要多、敵人要少」，團隊就是爭取最大認同，不論各界給予鼓勵或支持都心懷感謝，最重要的是把自己的本分做好，持續爭取跨黨派及在地市民認同。

談到柯文哲此次親自到竹北輔選，邱臣遠笑稱，柯是這次選戰的「總教練」，此行除了加油打氣，更像是來進行選戰「高裝檢」，從文宣發放到與選民互動都給予實質建議，尤其一再提醒參選人「必須從網路走到馬路」。

邱臣遠指出，選戰不能只靠空戰，必須真正走進社區、接觸民眾，柯文哲也親自示範基層陸戰打法。民眾黨此次在大新竹從里長、代表、縣市議員到竹北市長共提名20人，目標除力拚竹北市長，也希望擴大議會席次、成立黨團。

至於日前與現任竹北市長鄭朝方同台，鄭朝方喊話下任市長應是「善良、有信用，並且善待竹北的人」。邱臣遠回應，善良與誠信本來就是自己從政的基本底線，也認同「心存善念、盡力而為」理念。

邱臣遠表示，若有機會接棒，不只會「善待竹北」，更會全心全意對待竹北，好的市政建設會延續，需要補強之處也會加強，並將過去擔任立委、新竹市副市長及代理市長的經驗投入竹北市政，盼在選戰最後階段爭取更多市民支持。

選戰倒數60天，民眾黨創黨主席柯文哲今陪竹北市長參選人邱臣遠掃市場、參拜祈福。記者黃羿馨／攝影
選戰倒數60天，民眾黨創黨主席柯文哲今陪竹北市長參選人邱臣遠掃市場、參拜祈福。記者黃羿馨／攝影

竹北市民代表會主席林啟賢今以天后宮主委身分，與民眾黨創黨主席柯文哲、竹北市長參選人邱臣遠同台，並公開祝福邱臣遠「心想事成」。記者黃羿馨／攝影
竹北市民代表會主席林啟賢今以天后宮主委身分，與民眾黨創黨主席柯文哲、竹北市長參選人邱臣遠同台，並公開祝福邱臣遠「心想事成」。記者黃羿馨／攝影

林啟賢 藍白合 邱臣遠 2026九合一選舉 竹北 新竹縣選舉 柯文哲

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