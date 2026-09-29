市政直球對決...蔣萬安舉沈伯洋昔說法拋3問：不能隔天又另一個說法

選戰倒數60天，台北市長蔣萬安昨天拋出「市政三問對手沈伯洋」，包括是否支持免費營養午餐、兩岸交流？認同產業提升需更多電力？沈在社群貼文反擊稱「事實搞清楚才能做比較」。蔣今再反擊，點出沈伯洋過去的發言，與現在說法前後不一，痛批沈「不能今天一個說法，隔天又另外一個說法。」

蔣萬安今天上午赴議會工務委員會致送辛苦審查預算的議員水果，致送前，媒體問蔣，昨天受訪時呼應認同對手沈伯洋稱選舉不應攻擊身世家人，應回歸市政討論，但昨拋出市政題三問，沈伯洋卻稱「事實搞清楚才能做比較」，蔣萬安今天再反擊，表示沈委員說要把事實搞清楚才能做比較，這句話「我非常認同」，所以他就把事實釐清。

蔣萬安說，四月份時，沈委員說雙城論壇不但沒有必要，而且是滲透破口；5月份他又說，沒有效益的事情就不要辦；但現在卻說，可以交流只要做好控管風險。

蔣再批，營養午餐也是，沈也曾公開表示說，要讓自費的回來，但現在卻說是要讓免費繼續；電力也是一樣，其實沈委員有說，根本不是能源不夠、能源很夠，但現在卻說，不是在講電，是在講電網，台北要發展AI產業，大家關心的是到底能不能提供AI產業發展所需、充足穩定的電力。

蔣萬安說，以上這些都是沈委員公開講過的話，「政治人物當然可以修正調整，但不能今天一個說法，隔天又另外一個說法。」