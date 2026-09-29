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勞工後援會成立李四川拋四大政見 要給青壯勞工家庭照顧獎金

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
李四川新北勞工後援會今成立，現場許多工會代表到場力挺。記者林媛玲／攝影
李四川新北勞工後援會今成立，現場許多工會代表到場力挺。記者林媛玲／攝影

選戰倒數計時，李四川新北勞工後援會今成立，現場許多工會代表力挺，另有數百位民眾到場支持，氣氛高昂，李四川今拋勞工四大政見，包括挺勞工安全、挺未來、挺家庭及挺權利。若中生代若臨時需要照顧家庭，每月5千元補助、因公死亡將慰問金30萬提升至36及興建勞工住宅等。

2026九合一選舉

今日李四川新北勞工後援會許多工會代表都到場支持，現場高喊「我們都挺李四川」、「李四川凍蒜」，氣氛熱烈。李四川表示，勞工是支撐所有城市最大的力量，他今提出勞工四個政見，第一是要挺安全，若勞工因公死亡應比照北市，慰問金30萬提升到36萬，另高溫工作場所也應補助設備，若住院或失能也要提高慰問金。

第二政見是挺未來，針對30至45歲因家庭照顧須離開職場青壯勞工，提供每月5000元，最長3個月的就業補助計畫，並結合職業訓練與就業媒合，協助重返職場。第三挺家庭則要接續侯市長興建勞工住宅，用都市計畫容積獎勵，讓企業界開發做公托或公幼照顧勞工。

李四川說，第四項是挺權利，針對工會的基金及考察經費等都會一一提高，讓工會能夠做好政府跟勞工的橋樑。

李四川新北勞工後援會今成立。記者林媛玲／攝影
李四川新北勞工後援會今成立。記者林媛玲／攝影

李四川 後援 勞工 2026九合一選舉 新北市選舉 政見 工會

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