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謝國樑回應行政中立質疑指對手爸爸才是 童子瑋陣營：不應該混為一談

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
基隆市長謝國樑今在議會接受議員質詢前，回應「鏡週刊」報導謝陣營違反行政中立爭議。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市長謝國樑今在議會接受議員質詢前，回應「鏡週刊」報導謝陣營違反行政中立爭議。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市長謝國樑今在議會接受議員質詢前，回應「鏡週刊」報導謝陣營違反行政中立爭議。謝國樑說，真正違反行政中立的是競選對手、議長童子瑋的父親，請社會大眾評評理。童陣營回應，父親為兒子加油打氣，跟公司員工替老闆家族助選，不該混為一談。

2026九合一選舉

鏡週刊今天報導接獲「爆料」，指謝國樑9月1日登記參選時，謝家掌控的基隆二信4名高階主管，在上班時間全程陪同造勢，其中1人還進國民黨基隆市黨部參與並主持選務工作。另指謝國樑家族成立的謝清雲（謝國樑的祖父）文教基金會前董事長李伯元，也有到坐鎮市黨部指揮，沒有保持應有的界線。

基隆市議會今天召開第20屆第8次定期會，議程是市長施政總質詢。謝國樑在開議前，回應鏡週刊的報導。

謝國樑說，真正違反行政中立的是「童議長的父親」，因為童父擔任市政府授予的民防大隊長職務，卻在民防正式舉辦的餐會，在選舉期間，公開支持他的家人童議長來選市長。如果大家要講違反行政中立的話，應是這樣子的一個情況。

至於鏡週刊也提到李伯元在市黨部出現，謝國樑表示，李伯元本來也是國民黨基隆市黨部的前主委，目前沒有其他的職務。質疑李伯元在市黨部出現，就好像去指控小英基金會的董事長，在民進黨黨部出現一樣，「我想請社會大眾評評理」，怎麼樣做，才是真正適當合理的。

童子瑋進步基隆辦公室發言人游本明表示，一位父親為孩子加油打氣是人之常情，但公司員工要替老闆家族助選應該不太正常，這兩者不該混為一談。基隆人都知道，謝市長著掌握市府跟銀行體系，「所以我們一直非常努力，期待可以翻轉基隆。」

基隆市長謝國樑今在議會接受議員質詢前，回應「鏡週刊」報導謝陣營違反行政中立爭議。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今在議會接受議員質詢前，回應「鏡週刊」報導謝陣營違反行政中立爭議。記者邱瑞杰／攝影

謝國樑 童子瑋 行政中立 2026九合一選舉 基隆市選舉

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