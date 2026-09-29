教師節放假蘇巧慧投票反對挨批 李四川允加碼新北教師節禮金

藍白去年在立院三讀通過「紀念日及節日實施條例」，昨天教師節放假，民進黨新北市長參選人蘇巧慧稱從沒反對放假，遭民眾黨主席黃國昌貼出立院公報證明蘇巧慧是投反對票，批蘇睜眼說瞎話。今國民黨參選人李四川今出席新北勞工後援會時受訪表示，蘇巧慧說她本身不反對放假卻又投票反對放假，這個做法應要由她做說明。

李四川表示，他認為還是要尊重及重視老師的權利，他過去也與教師會討論過，針對教師會提出的訴求他都會來一一達成，如昨天教師節，台北市發2千元，但我們新北發1千元，若年底他回新北市，一定把它提高。

媒體詢問外界常討論蘇巧慧跟父親蘇貞昌很少同台，昨天終於在民進黨黨慶同台。李四川說，「孩子跟爸爸同台，本來就是很正常的事啊，如果不同台，而且不接觸，到底是怎麼了?」這個可能要問問他們。

另台中市長盧秀燕表示願意借將給李四川，對此，李四川回應，他歡迎有意願的人才加入他的團隊，他對選情相當樂觀，他一定會跑遍29區，一一地聽所有市民的聲音，打贏這場選戰。