綠控金華國中集體食物中毒 陳菁徽批沈伯洋認知作戰蹭食安

金華國中被民進黨台北市議員指控有集體食物中毒事件的風波延燒。國民黨立委陳菁徽表示，金華國中校長已拍片澄清絕無集體食物中毒，綠營烏龍爆料，台北市長參選人、立委沈伯洋過去對重大毒油案神隱不敢負責，如今卻借題發揮蹭熱度作秀，企圖進行政治攻擊與認知作戰，不僅打擊市府施政未果，更嚴重傷害第一線校園師生。

陳菁徽說，金華國中校長特別拍片說明，沒有集體食物中毒事件，沒有學校被動處理的情況。說起來真的很諷刺，昨天是國定假日教師節，2025年藍白聯手通過修法，還假於民，讓老師放假休息。民進黨當時不但投下反對票，而且民進黨自己的版本也撤案。

陳菁徽表示，民進黨的態度很明白，沒有要讓老師們在教師節放假，當然也包含校長。金華國中校長昨天本應休假陪伴家人，卻必須出面拍片澄清民進黨台北市議員的烏龍爆料，解釋根本沒有集體食物中毒事件，說明校方的處理方式並未被動，更嚴正的呼籲，應該要回歸事實討論，讓學生安心學習，讓老師安心教學。

陳菁徽指出，「集體食物中毒」，這樣的指控是如此嚴重；「校方被動處理」，這樣的說法是如此惡意。這些話，出自民進黨台北市議員的嘴，現在沈伯洋也是同樣的論述。各界關心食安是好事，守護好學生的食安更是大事。但民進黨不是真的關心食安，沈伯洋更不是食安的守護者；相反的，沈伯洋是蹭食安議題的高手，有作秀的機會絕對不會錯過，但真正要面對問題時卻總是神隱。

陳菁徽表示，今年7月一級致癌毒油爆發初期，食藥署長作為最重要的主管機關官員，卻選擇在7月6日跟沈伯洋開會。看到那場會議，真的是非常傻眼，沈伯洋委員過去兩年多在立法院，根本不關心食安，根本不懂食安；因為他的專業就是認知作戰，就是抗中保台，就是推動大罷免，來來來怎麼樣怎麼樣。很顯然，那場會議就是作秀，食藥署長就是被沈伯洋叫去拍照，營造出沈伯洋很關心食安議題。然後，就沒有後續了。

陳菁徽說，毒油事件延燒一個月，沒有任何官員負起政治責任。沈伯洋神隱，不敢說話。毒油廠商出席20%下架決策會議，完全採到利益迴避底線。沈伯洋神隱，不敢說話。台糖早知道毒油卻未通報，讓毒油影響更加擴大。沈伯洋還是神隱，不敢說話。

陳菁徽表示，全國幾千萬人吃到一級致癌毒油長達數個月，沈伯洋一句話都不敢說。現在金華國中的案件，沈伯洋卻見獵心喜，炒作成為政治攻擊的素材，想要打擊台北市長蔣萬安的施政未果，卻深深的傷害金華國中全體師生、家長，以及所有在第一線守護食安的同仁。

陳菁徽批評，這就是沈伯洋最厲害的地方，就是認知作戰，一方面營造自己成為很溫暖的形象，一方面又放任造謠抹黑的政治攻擊不斷發生。不奢望沈伯洋出來道歉，因為他不覺得自己有錯，而這就是認知作戰最高境界，連自己都騙。