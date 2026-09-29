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福德宮甘蔗忘帶走 蔣萬安曝跟董事長不斷「歹勢」：3寓意非常珍惜

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今赴議會受訪，透露昨致電林董事長「真正有夠歹勢(台語)」。並強調林董事長送的甘蔗，有「倒吃甘蔗」、「苦盡甘來」、「節節高升」寓意，「我非常珍惜、也非常感謝」。記者曾原信／攝影
台北市長蔣萬安今赴議會受訪，透露昨致電林董事長「真正有夠歹勢(台語)」。並強調林董事長送的甘蔗，有「倒吃甘蔗」、「苦盡甘來」、「節節高升」寓意，「我非常珍惜、也非常感謝」。記者曾原信／攝影

台北市長蔣萬安上周六出席中庄仔福德宮晚宴，廟方送甘蔗預祝當選，卻爆出蔣將廟方送的甘蔗忘記帶走，福德宮董事長林春裕昨受訪稱很難過。蔣今赴議會受訪，透露昨致電林董事長「真正有夠歹勢（台語）」。並強調林董事長送的甘蔗，有「倒吃甘蔗」、「苦盡甘來」、「節節高升」寓意，「我非常珍惜、也非常感謝」。

2026九合一選舉

蔣萬安今天上午赴議會工務委員會致送水果慰問辛苦審查預算的議員，對於甘蔗風波，蔣說，林董長送給他的甘蔗，不管是「倒吃甘蔗」、「苦盡甘來」、或是林董事長所說的「節節高升」，其實都是非常好的寓意，「我非常珍惜，也非常感謝」。再度道歉表示發生忘記帶走這樣的疏失，我真的是非常不好意思，真正就歹勢。

蔣萬安今天被媒體問到，昨天董事長林春裕稱難過，並澄清當天會抱怨三年多都沒去是基於「愛之深責之切」，並且說「情感上一定支持蔣萬安。」

蔣萬安今說，他真的「真正有夠歹勢（台語）」，昨天知道之後，馬上打電話給林董事長說一個道歉。

蔣強調，林董事長送給他的甘蔗，不管是「倒吃甘蔗」、「苦盡甘來」、或者是林董事長所說的「節節高升」，其實都是非常好的寓意，他真的是非常不好意思，真正就歹勢。

媒體追問，怎看國民黨議員游淑慧說宮廟不應該是競選總部的說法？蔣萬安說，他剛說過，確實是他忘記帶走，發生這樣的疏失真的是很抱歉，所以他跟林董事長馬上致電跟道歉，跟林董事長說一聲「失禮（台語）」，同樣造成里長的困擾，他也是真的真正歹勢，同樣也對議員淑慧非常不好意思，這整件事情，確實是他疏忽忘記把它（甘蔗）帶走，這件事情確實非常非常的抱歉跟不好意思。

甘蔗 蔣萬安 董事長 2026九合一選舉 台北市選舉

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