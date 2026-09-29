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竹縣選情楊文科轟「藍旗打藍軍」 柯文哲：國民黨家務事、我們觀察

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲今受訪時表示，這是國民黨的家務事，民眾黨也只是觀察。記者黃羿馨／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲今受訪時表示，這是國民黨的家務事，民眾黨也只是觀察。記者黃羿馨／攝影

選戰進入倒數，國民黨新竹縣黨部主委、縣長楊文科昨貼文砲轟「打著藍旗打藍軍」是騙票的背叛者，民眾黨創黨主席柯文哲今受訪時表示，這是國民黨的家務事，民眾黨也只是觀察，至於竹北選情已走到此階段，他也一再呼籲，雙方就是「兄弟登山、各自努力」。

2026九合一選舉

楊文科昨日在臉書發文，痛批打著藍旗反藍軍的背叛者是在騙票，外界擔心是否會加劇藍白隔閡。柯文哲今陪同民眾黨竹北市長參選人邱臣遠前往竹北天后宮祈福掃街，接受媒體聯訪時表示，若楊文科是以國民黨新竹縣黨部主委身分，在對國民黨發出內部的言論，「那這是他們國民黨的家務事，我們也只是觀察而已」。

談及竹北選情，柯文哲強調，既然選戰已經走到這個階段，他一再呼籲，雙方就是「兄弟登山、各自努力」，大家各自用力、認真地去選，最後交由市民朋友透過投票來做決定。

針對外界關注其頻繁赴新竹輔選，柯文哲解釋，以新竹縣市為中心，包含竹南、頭份在內的大新竹地區，是台灣半導體工業的重鎮。他指出，民眾黨過去在此區域擁有極高的支持度，因此本次也提名了較多參選人，也因此比較常來，最後60天的工作，就是盡量把優點告訴市民，爭取支持。

身兼民眾黨新竹黨部主委的邱臣遠，則在受訪時感謝柯文哲對新竹選區的重視、輔選。他表示，從基層的里長、代表、縣市議員到竹北市長，民眾黨在新竹縣市總共提名了20位優秀的參選人。

邱臣遠說，民眾黨目標非常明確，除了竹北市長必須贏得勝利外，也期盼縣市議員席次能最大化、順利在縣市議會成立黨團，達成民眾黨在新竹「全壘打」的戰略願景。

柯文哲今陪同民眾黨竹北市長參選人邱臣遠前往竹北天后宮參拜祈福、掃街拜票。記者黃羿馨／攝影
柯文哲今陪同民眾黨竹北市長參選人邱臣遠前往竹北天后宮參拜祈福、掃街拜票。記者黃羿馨／攝影

柯文哲今陪同民眾黨竹北市長參選人邱臣遠前往竹北天后宮參拜祈福、掃街拜票。記者黃羿馨／攝影
柯文哲今陪同民眾黨竹北市長參選人邱臣遠前往竹北天后宮參拜祈福、掃街拜票。記者黃羿馨／攝影

柯文哲 楊文科 國民黨 2026九合一選舉 新竹縣選舉 邱臣遠 竹北 民眾黨

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