網友敲碗成功！賴瑞隆競選官網上線 首波募款小物大公開

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆競選官網今上線，公布「南方好物」首波募款小物，以「TEAM TAKAO 高雄隆總做伙行」為系列主題，設計運動襪、毛巾、漁夫帽、鈦蛋杯等多款台灣製造的應援品，展現陽光、運動風與生活化的競選主軸。

近期社群平台已有不少網友詢問賴瑞隆募款小物何時推出，賴瑞隆今天宣布網友「敲碗成功」，首波募款小物共四大類、七種款式，另推出三種組合包。其中「高雄鈦有意思：鈦蛋杯」共有兩款可選擇，採用純鈦材質，內壁加入象徵森林的翠綠色彩，小額捐款滿999元即可兌換。

賴瑞隆說，競選團隊希望突破傳統框架，讓小物不只在造勢場合使用，也能融入日常生活。每一款小物都蘊含山海河港、棒球、演唱會經濟等城市元素，結合年輕設計師創意、串聯在地品牌，透過設計美學，讓更多人看見高雄的多元魅力。

此外，賴瑞隆競選官網今天上線，以一站式數位平台，整合賴瑞隆已發表的28場政見願景與行程動態，「高雄大聯盟」頁面介紹35位民進黨市議員及市議員參選人，展現市長接棒、議會過半的團結陣容；「闢謠專區」則提供訊息查證，打造理性的選舉環境。

賴瑞隆競選辦公室表示，首波募款小物將於今（29日）中午12時正式上架，前500位符合規定的捐款者，另贈賴瑞隆隨機限量小卡。提醒民眾詳閱官網的注意事項，並依政治獻金法規定辦理。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆競選官網今上線，公布「南方好物」首波募款小物，設計運動襪、毛巾、漁夫帽、鈦蛋杯等多款台灣製造的應援品。圖／賴瑞隆團隊提供