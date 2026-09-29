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游智彬按鈴申告！簡舒培造謠校園食安 蘇巧慧英文學歷不實

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
新黨台北市議員參選人游智彬今指出民進黨台北市議員簡舒培在校園食安議題上憑空造謠、製造社會恐慌，立委蘇巧慧在立法院官方英文履歷上登載不實博士學位，向台北地檢署告發2人分別涉違反選罷法、刑法使公務員登載不實罪。記者蕭雅娟／攝影
新黨台北市議員參選人游智彬今指出民進黨台北市議員簡舒培在校園食安議題上憑空造謠、製造社會恐慌，立委蘇巧慧在立法院官方英文履歷上登載不實博士學位，向台北地檢署告發2人分別涉違反選罷法、刑法使公務員登載不實罪。記者蕭雅娟／攝影

新黨台北市議員參選人游智彬今指出，「造謠造假一對寶，抓一個不夠，兩個拿來湊」，民進黨台北市議員簡舒培在校園食安議題上憑空造謠、製造社會恐慌，立委蘇巧慧在立法院官方英文履歷上登載不實博士學位，向台北地檢署告發2人分別涉違反選罷法、刑法使公務員登載不實罪。

2026九合一選舉

游智彬表示，簡舒培今年9月23日指稱金華國中9月4日營養午餐導致「多個班級甚至導師室」多人腹瀉嘔吐，並轉述教育局要求學校「被動處理」、「暫不處理」；此案北市教育局、衛生局及金華國中校方澄清，實際僅有1名學生在9月11日反映曾腹瀉，同班2名學生症狀不同且與食品中毒無關，其餘班級師生均無異常，教育局也從未給過所謂「被動處理」或「暫不處理」的指示。

游智彬表示，簡舒培拿校園食安造謠，在選舉期間未經合理查證，以捏造的人數與虛構的政府指令散布不實訊息，嚴重引發家長恐慌、破壞校園安寧與損害公共信賴，告發違反公職人員選舉罷免法意圖使人不當選而散布不實事項，與到警局檢舉涉社會秩序維護法「散布謠言足以影響公共安寧」。

立委蘇巧慧選舉公報及日前公開回應中，承認自己未取得博士學位、僅為候選人並已放棄學籍，但立法院第9屆官方中文簡歷記載為「美國賓州大學法律博士（SJD）候選人」，但英文版網頁Education欄位寫著「SJD, University of Pennsylvania（賓州大學法律博士）」。游智彬直指，蘇巧慧英文學歷疑「偷雞」，SJD候選人變正式博士，告發蘇疑似向立法院提供不實英文履歷，涉犯刑法第214條使公務員登載不實罪。

簡舒培 游智彬 蘇巧慧 2026九合一選舉 台北市選舉 新北市選舉

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