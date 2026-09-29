游智彬按鈴申告！簡舒培造謠校園食安 蘇巧慧英文學歷不實

新黨台北市議員參選人游智彬今指出，「造謠造假一對寶，抓一個不夠，兩個拿來湊」，民進黨台北市議員簡舒培在校園食安議題上憑空造謠、製造社會恐慌，立委蘇巧慧在立法院官方英文履歷上登載不實博士學位，向台北地檢署告發2人分別涉違反選罷法、刑法使公務員登載不實罪。

游智彬表示，簡舒培今年9月23日指稱金華國中9月4日營養午餐導致「多個班級甚至導師室」多人腹瀉嘔吐，並轉述教育局要求學校「被動處理」、「暫不處理」；此案北市教育局、衛生局及金華國中校方澄清，實際僅有1名學生在9月11日反映曾腹瀉，同班2名學生症狀不同且與食品中毒無關，其餘班級師生均無異常，教育局也從未給過所謂「被動處理」或「暫不處理」的指示。

游智彬表示，簡舒培拿校園食安造謠，在選舉期間未經合理查證，以捏造的人數與虛構的政府指令散布不實訊息，嚴重引發家長恐慌、破壞校園安寧與損害公共信賴，告發違反公職人員選舉罷免法意圖使人不當選而散布不實事項，與到警局檢舉涉社會秩序維護法「散布謠言足以影響公共安寧」。

立委蘇巧慧選舉公報及日前公開回應中，承認自己未取得博士學位、僅為候選人並已放棄學籍，但立法院第9屆官方中文簡歷記載為「美國賓州大學法律博士（SJD）候選人」，但英文版網頁Education欄位寫著「SJD, University of Pennsylvania（賓州大學法律博士）」。游智彬直指，蘇巧慧英文學歷疑「偷雞」，SJD候選人變正式博士，告發蘇疑似向立法院提供不實英文履歷，涉犯刑法第214條使公務員登載不實罪。