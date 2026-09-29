江啟臣10月4日競總成立 「禿子、燕子、漢子」合體可望重現

國民黨台中市長參選人江啟臣競選總部將於10月4日成立，江近日陸續公布助陣名單，台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜都將出席；有地方人士透露，立法院長韓國瑜當天也會出席，當日可望重現藍營三子「禿子、燕子、漢子」大合體。江啟臣競總辦公室表示，目前邀請中。

民進黨台中市長參選人何欣純競選總部日前已成立，先後邀請兩位「總統級」助陣，前總統蔡英文率先開箱，賴清德總統也特別到場力挺。江啟臣競選總部將於10月4日成立，侯友宜、盧秀燕將現身力挺，韓國瑜也可望到場，「漢子、禿子、燕子」有機會再度同台。

江啟臣兩天前在臉書宣布盧秀燕將出席他的競選總部成立，江啟臣今天在臉書宣布「鐵漢市長侯友宜集結上陣」。他表示，他跟新北市長侯友宜都是從基層出身，城市要升級，靠的不是口水及難以兌現的支票，而是腳踏實地做事的人。

江啟臣指出，侯友宜一路走來，以「好好做事」的鐵漢魄力深耕市政，他們兩人理念契合，都堅信，政治的核心就是為民服務，把市民的柴米油鹽、交通建設、城市安全放在第一位。這一次侯友宜專程來到台中，為最講求務實做事的啟臣站台讚聲。