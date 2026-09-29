聽新聞
0:00 / 0:00
新北市選情激烈 盧秀燕證實「借將」幫李四川助陣
選戰倒數，台中市長盧秀燕除假日積極投入輔選，更「借將」給新北助陣。據了解，台中市新聞局主任秘書黃冠穎預計下周進駐國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室，全力支援李四川打贏選戰，台中市長盧秀燕今證實消息，她表示，「有人來借將，我們會幫忙」，人才互相幫忙本就應該。
新北市長選情緊繃，民進黨參選人蘇巧慧與國民黨參選人李四川持續緊咬；外傳盧秀燕將借將給李四川，預計下周進駐競辦支援選戰，除了展現對李四川的支持，形成「盧川連線」，也協助國民黨打贏新北市長選戰，引發外界關注。
盧秀燕今天證實表示，新北市選情激烈，隨著投票日愈近，「有人要來借將，我們會幫忙」，過去台中有困難時也跟別人借將，人才互相幫忙本就應該。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。