新北市選情激烈 盧秀燕證實「借將」幫李四川助陣

民進黨台北市長參選人沈伯洋帶動洋流氣勢，常被外界以2018年韓國瑜的韓流相提並論。高雄市長參選人柯志恩剛辦完第一場大造勢，她說，要複製韓流太困難了，韓國瑜橫空出世、很難超越，即使是此次流行的洋流，跟韓流仍然有很大不同，她舉辦造勢是希望把當時的人潮召喚回來。

2026-09-29 10:30