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曾戰國民黨竹北市長初選 林啟賢同台柯文哲祝邱臣遠「心想事成」
新竹縣竹北市民代表會主席林啟賢今以天后宮主委身分，與民眾黨創黨主席柯文哲、竹北市長參選人邱臣遠同台，並公開祝福邱臣遠「心想事成」。被問是否擔心遭國民黨誤會甚至處分，林啟賢強調自己參選用的是無黨籍，參選人彼此祝福、鼓勵是基本禮貌。
柯文哲今天到竹北替邱臣遠拉抬聲勢，林啟賢也現身同場，引發關注。林啟賢受訪表示，歡迎柯文哲來到竹北，為邱臣遠造勢，他則是以天后宮主委身分表達歡迎。
林啟賢表示，自己用無黨籍身分，也同樣在竹北參選。他認為邱臣遠參選以來相當認真、努力，參選人之間彼此祝福是一種禮貌，「在這裡我真的也是祝福邱臣遠參選人能夠心想事成。」
媒體追問，是否擔心縣黨部或相關人士誤會他「藍軍沒有挺藍軍提名人」，甚至因此遭到處分？林啟賢再次表示，自己目前是無黨籍，大家都是在竹北參選的候選人，「相互的祝福，我想這個難免啦」。
林啟賢說，至於黨中央、縣黨部主委及縣長怎麼思考、看待，他都給予尊重；既然大家都在竹北參選，彼此相互鼓勵，「我想這個應該也是我做人的一個基本」。
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