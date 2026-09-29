喊吃屏東香蕉遭陳水扁酸「蕉柯輸」 柯志恩：還是有逆轉勝的機會

國民黨高雄市長參選人柯志恩日前脫口說要「吃屏東香蕉」，遭前總統陳水扁在網路以諧音哏酸「蕉柯輸」。柯志恩今天受訪表示，沒關係，負面教科書仍有逆轉勝的機會，她並無詆毀旗山香蕉之意，未來會更加謹慎發言，也感謝陳水扁的提醒。

柯志恩表示，沒關係，負面教科書仍有逆轉勝的機會。當天適逢中秋假期，準備趕回屏東與家人團聚，小編拿香蕉給她時，她提到「吃屏東香蕉」，並沒有任何詆毀旗山香蕉的意思。

柯志恩指出，過去香蕉價格崩跌時，她也曾與在地議員前往旗山，深入了解蕉農需求，並為農損補助等議題積極爭取。無論旗山香蕉或屏東香蕉，都各有特色、品質優良，她都全力支持。

柯志恩強調，未來她會更加謹慎發言，也感謝前總統陳水扁的提醒。對於高屏地區蕉農的權益都會全力維護，也呼籲民眾多多支持南部香蕉，不論旗山香蕉還是屏東香蕉。