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簽署倡議承諾書遭疑AI生成 柯志恩：主辦方拼接、影片內容沒問題

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩在臉書貼出手持「遊戲宜居城市承諾書」簽名手板影片。圖／翻攝自柯志恩臉書
國民黨高雄市長參選人柯志恩在臉書貼出手持「遊戲宜居城市承諾書」簽名手板影片。圖／翻攝自柯志恩臉書

國民黨高雄市長參選人柯志恩在臉書貼出簽署「遊戲宜居城市」倡議的照片，不過有網友發現，她手持的簽名手板疑似經AI生成，部分文字及字跡模糊。柯志恩今天表示，原始影片中的承諾書內容完全正確，是主辦單位認為畫面不夠清楚，才擷取影片畫面並以AI拼上承諾書，但原始影片內容沒有問題。

2026九合一選舉

柯志恩在臉書發文表示，日前特別簽署由「還我特色公園行動聯盟」發起的「遊戲宜居城市」倡議，內容包括盤點遊戲空間、打造「十分鐘遊戲圈」、啟動遊戲場降溫、打造更多涼感公園，並重視青少年需求，增加適合青少年的戶外遊憩空間。她同時貼出手持「遊戲宜居城市承諾書」簽名手板的照片，卻遭網友質疑圖片疑似是AI生成。

柯志恩上午接受媒體聯訪表示，臉書貼文已改為影片，影片中的承諾書內容完全正確。當天拍完影片後便匆忙趕往下一個行程，主辦單位認為影片畫面不夠清楚，因此擷取影片部分畫面，再利用AI將承諾書拼接至圖片中，並將該張圖片發布在網路上；她的臉書則是直接取用主辦單位網站上的圖片，但原始影片內容沒有問題。

國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，臉書貼文已改為影片，影片中的承諾書內容完全正確。圖／柯志恩提供
國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，臉書貼文已改為影片，影片中的承諾書內容完全正確。圖／柯志恩提供

影片 柯志恩 照片 2026九合一選舉 高雄市選舉

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