首場大造勢結束 柯志恩：韓流無法複製、跟現在的洋流有很大不同

民進黨台北市長參選人沈伯洋帶動洋流氣勢，常被外界以2018年韓國瑜的韓流相提並論。高雄市長參選人柯志恩剛辦完第一場大造勢，她說，要複製韓流太困難了，韓國瑜橫空出世、很難超越，即使是此次流行的洋流，跟韓流仍然有很大不同，她舉辦造勢是希望把當時的人潮召喚回來。

距離選舉只剩兩個月，中廣新聞網《千秋萬事》主持人王淺秋今早專訪國民黨高雄市長參選人柯志恩。柯志恩表示，不管是拜會市場或宮廟活動， 民眾的反應最務實，她對選情戒慎恐懼，也相信自己絕對有機會當選。

王淺秋提及，柯志恩9月19日鳳山首場造勢會跟王金平同台，氣勢被形容從鳳山出發，重演韓流風潮。對此，柯志恩卻表示，要重演當年的韓流風潮太困難，因為韓國瑜是橫空出世，很難有人超越，具備當時的時空背景及個人特質魅力，即使是現在流行的洋流，相較當年韓來說，仍然有很大不同。

柯說，每人都想複製三山造勢，鳳山、岡山及旗山確實有地理上的優勢，但是人不一樣、地點一樣、產生的效果不一樣，她沒有韓國瑜院長金句連連的人格特質，所以不可能複製韓流，只能把當時的人潮召喚回來。

王淺秋認為，當年的韓流是庶民力量，對長期執政的不滿。此外，近來柯志恩有點受到人身攻擊的意味，希望柯不要被困在莫名的抹黑裡面。

柯志恩理性分析說，選舉非常有趣，新聞與政論節目都要看流量，只要跟人有關、把人打到底，大家都喜歡看，相對來說，政策比較硬，需要花費很多腦力去做訊息處理；小事被放大，因為不用花腦袋，大家會覺得好聽、好看，選舉若只談政策比較吃虧。