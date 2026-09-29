快訊

志祺七七驚人家世曝光！父親竟是半導體大廠創辦人 身家破10億

中秋連假塞爆挨轟 陳世凱：返台途中我掌握狀況都沒睡

iPhone 18 Pro又爆災情！錄影畫面莫名抽動 網教2招改善

聽新聞
0:00 / 0:00

影／「全開麥」2028前哨戰 盧秀燕市政評價兩極 台中人盼江啟臣接棒？

聯合報／ 記者 何柔嫺 王彥鈞 台中即時報導
台中市常被視為選戰關鍵「搖擺縣市」，政壇也常有「得台中者得天下」之說。隨台中市長盧秀燕任期邁入倒數，其政治影響力能否幫助國民黨市長參選人江啟臣順利接班，甚至牽動她自身在2028年總統大選中的位置，「全開麥」台中街頭大調查給了最真實的答案。記者何柔嫺／設計
台中市常被視為選戰關鍵「搖擺縣市」，政壇也常有「得台中者得天下」之說。隨台中市長盧秀燕任期邁入倒數，其政治影響力能否幫助國民黨市長參選人江啟臣順利接班，甚至牽動她自身在2028年總統大選中的位置，「全開麥」台中街頭大調查給了最真實的答案。記者何柔嫺／設計

台中市常被視為選戰關鍵「搖擺縣市」，政壇也常有「得台中者得天下」之說。隨台中市長盧秀燕任期邁入倒數，其政治影響力能否幫助國民黨市長參選人江啟臣順利接班，甚至牽動她自身在2028年總統大選中的位置，備受各界關注。《全開麥》記者前往台中街頭實地採訪，受訪市民對盧秀燕近八年施政評價呈現高度分歧，而對下一任市長及2028年藍營總統人選亦各有青睞。

2026九合一選舉

施政評價兩極 民眾肯定育兒福利、城市建設 也關切捷運與舊城治理

當被問到如何替盧秀燕市政表現打分數時，有人給出98分，也有人打0分。從兒童乳品補助、免費營養午餐，到捷運建設、中區治理、非洲豬瘟及廚餘處理等議題，受訪者口中的加分與扣分項目，也涵蓋近一年台中多項市政焦點。

給予高分的受訪者認為，台中近年市容及車站周邊有所改變，也肯定市府推動的兒童福利政策。台中市自115學年度起全面推動國中小免費營養午餐；「台中有鈣讚2.0」則提供符合資格的兒童每週兌換1瓶鮮乳或豆漿。

相對地，給予低分甚至0分的受訪者，則將焦點放在捷運路網、區域發展及環境治理。有太平、大里地區民眾認為，當地人口密集，但捷運服務至今仍未到位。目前與屯區相關的「捷運藍線延伸太平」及「屯區捷運環狀線」仍處於可行性研究及中央審議階段；至於捷運藍線主線，則已進入施工階段。

此外，也有受訪者批評市府在台中車站周邊遊民、雜物、廚餘處理及中區治理等問題上的處理方式，認為改善力道不足。2025年台中梧棲出現台灣首例非洲豬瘟案例，後續廚餘處理、暫置及掩埋措施也引發外界關注。也有受訪者認為盧市府對舊城區的投入不如預期，並認為部分施政資源較集中於其他重劃區。

江啟臣、何欣純接班戰 選民考量不只藍綠

在下一任台中市長人選方面，受訪者的考量涵蓋政黨認同、候選人特質及政策路線等面向。有受訪者認為，江啟臣若能延續盧秀燕親民的「媽媽市長」路線，有助於維持市政政策的延續性；不過從街訪意見也可看出，對盧秀燕施政感到滿意，不代表一定會支持同黨接班人；反之，對個別市政議題有所不滿，也未必直接轉化為支持政黨輪替。

支持民進黨籍台中市長參選人何欣純的受訪者則表示，雖然肯定盧秀燕部分城市建設，但也認為何欣純長期經營屯區，並曾參與爭取地方交通及建設資源，因此願意支持她接棒。另外，也有對盧秀燕施政明確表達不滿的受訪者表示，將考慮藍綠之外的其他選擇。

2028藍營誰出線？街訪點名蔣萬安、盧秀燕 也有人提韓國瑜

隨著盧秀燕市長任期進入後段，她的市政評價、台中市長選舉結果，以及未來政治動向，也成為外界觀察2028年總統大選布局的議題之一。街訪中，有受訪者分別提到台北市長蔣萬安與盧秀燕。部分平時較少關注政治新聞的受訪者，在被問及2028年國民黨可能人選時，首先想到蔣萬安，理由包括「年輕」、「親和力」等個人印象。

另外也有民眾直言，如果未來是盧秀燕與總統賴清德競爭，自己會選擇盧秀燕；也有人認為盧秀燕與蔣萬安「兩個都不錯」，甚至期待兩人未來有合作的可能。除盧秀燕、蔣萬安外，也有受訪者提到韓國瑜等人。從此次街訪可見，距離2028年總統大選仍有一段時間，受訪者對國民黨可能人選的看法仍相當分散。

台中向來是全國選舉的重要觀察區域。隨著盧秀燕任期進入尾聲，下一任市長能否延續其市政路線與政治支持，也將成為外界觀察台中政局及盧秀燕後續政治動向的指標之一。「全開麥」台中街頭大調查給了最真實的答案。

江啟臣 盧秀燕 台中 2026九合一選舉 台中市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

甲埔大道延伸、鐵路高架雙軌化 江啟臣推「甲安埔20分鐘生活圈」

跨區聯防…蔣萬安、謝國樑「國安連線」啟動

沈伯洋「洋流」遇上雞蛋糕辣椒醬 沈政男：別把網路聲量當成選票

選戰逼近！謝龍介談「洋流」喊話：不怕任何流 陳亭妃下午北上挺沈伯洋

相關新聞

首場大造勢結束 柯志恩：韓流無法複製、跟現在的洋流有很大不同

民進黨台北市長參選人沈伯洋帶動洋流氣勢，常被外界以2018年韓國瑜的韓流相提並論。高雄市長參選人柯志恩剛辦完第一場大造勢，她說，要複製韓流太困難了，韓國瑜橫空出世、很難超越，即使是此次流行的洋流，跟韓流仍然有很大不同，她舉辦造勢是希望把當時的人潮召喚回來。

新北市選情激烈 盧秀燕證實「借將」幫李四川助陣

選戰倒數，台中市長盧秀燕除假日積極投入輔選，更「借將」給新北助陣。據了解，台中市新聞局主任秘書黃冠穎預計下周進駐國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室，全力支援李四川打贏選戰，台中市長盧秀燕今證實消息，她表示，「有人來借將，我們會幫忙」，人才互相幫忙本就應該。

許淑華宜蘭自爆：20年前差點相親吳宗憲 吳尬笑…太太就在後台

中秋加教師節連假已結束，南投縣長許淑華於連假期間，勤跑縣內活動，更因選情穩定，遠赴宜蘭為同黨宜蘭縣長參選人吳宗憲輔選，而她站台時自爆，20多年前，有人欲安排她和吳相親，只是還沒相親，吳就高升去別的單位，才無疾而終。

游智彬按鈴申告！簡舒培造謠校園食安 蘇巧慧英文學歷不實

新黨台北市議員參選人游智彬今指出，「造謠造假一對寶，抓一個不夠，兩個拿來湊」，民進黨台北市議員簡舒培在校園食安議題上憑空造謠、製造社會恐慌，立委蘇巧慧在立法院官方英文履歷上登載不實博士學位，向台北地檢署告發2人分別涉違反選罷法、刑法使公務員登載不實罪。

江啟臣10月4日競總成立 「禿子、燕子、漢子」合體可望重現

國民黨台中市長參選人江啟臣競選總部將於10月4日成立，江近日陸續公布助陣名單，台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜都將出席；有地方人士透露，立法院長韓國瑜當天也會出席，當日可望重現藍營三子「禿子、燕子、漢子」大合體。江啟臣競總辦公室表示，目前邀請中。

曾戰國民黨竹北市長初選 林啟賢同台柯文哲祝邱臣遠「心想事成」

新竹縣竹北市民代表會主席林啟賢今以天后宮主委身分，與民眾黨創黨主席柯文哲、竹北市長參選人邱臣遠同台，並公開祝福邱臣遠「心想事成」。被問是否擔心遭國民黨誤會甚至處分，林啟賢強調自己參選用的是無黨籍，參選人彼此祝福、鼓勵是基本禮貌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。