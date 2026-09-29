影／「全開麥」2028前哨戰 盧秀燕市政評價兩極 台中人盼江啟臣接棒？

施政評價兩極 民眾肯定育兒福利、城市建設 也關切捷運與舊城治理

當被問到如何替盧秀燕市政表現打分數時，有人給出98分，也有人打0分。從兒童乳品補助、免費營養午餐，到捷運建設、中區治理、非洲豬瘟及廚餘處理等議題，受訪者口中的加分與扣分項目，也涵蓋近一年台中多項市政焦點。

給予高分的受訪者認為，台中近年市容及車站周邊有所改變，也肯定市府推動的兒童福利政策。台中市自115學年度起全面推動國中小免費營養午餐；「台中有鈣讚2.0」則提供符合資格的兒童每週兌換1瓶鮮乳或豆漿。

相對地，給予低分甚至0分的受訪者，則將焦點放在捷運路網、區域發展及環境治理。有太平、大里地區民眾認為，當地人口密集，但捷運服務至今仍未到位。目前與屯區相關的「捷運藍線延伸太平」及「屯區捷運環狀線」仍處於可行性研究及中央審議階段；至於捷運藍線主線，則已進入施工階段。

此外，也有受訪者批評市府在台中車站周邊遊民、雜物、廚餘處理及中區治理等問題上的處理方式，認為改善力道不足。2025年台中梧棲出現台灣首例非洲豬瘟案例，後續廚餘處理、暫置及掩埋措施也引發外界關注。也有受訪者認為盧市府對舊城區的投入不如預期，並認為部分施政資源較集中於其他重劃區。

江啟臣、何欣純接班戰 選民考量不只藍綠

在下一任台中市長人選方面，受訪者的考量涵蓋政黨認同、候選人特質及政策路線等面向。有受訪者認為，江啟臣若能延續盧秀燕親民的「媽媽市長」路線，有助於維持市政政策的延續性；不過從街訪意見也可看出，對盧秀燕施政感到滿意，不代表一定會支持同黨接班人；反之，對個別市政議題有所不滿，也未必直接轉化為支持政黨輪替。

支持民進黨籍台中市長參選人何欣純的受訪者則表示，雖然肯定盧秀燕部分城市建設，但也認為何欣純長期經營屯區，並曾參與爭取地方交通及建設資源，因此願意支持她接棒。另外，也有對盧秀燕施政明確表達不滿的受訪者表示，將考慮藍綠之外的其他選擇。

2028藍營誰出線？街訪點名蔣萬安、盧秀燕 也有人提韓國瑜

隨著盧秀燕市長任期進入後段，她的市政評價、台中市長選舉結果，以及未來政治動向，也成為外界觀察2028年總統大選布局的議題之一。街訪中，有受訪者分別提到台北市長蔣萬安與盧秀燕。部分平時較少關注政治新聞的受訪者，在被問及2028年國民黨可能人選時，首先想到蔣萬安，理由包括「年輕」、「親和力」等個人印象。

另外也有民眾直言，如果未來是盧秀燕與總統賴清德競爭，自己會選擇盧秀燕；也有人認為盧秀燕與蔣萬安「兩個都不錯」，甚至期待兩人未來有合作的可能。除盧秀燕、蔣萬安外，也有受訪者提到韓國瑜等人。從此次街訪可見，距離2028年總統大選仍有一段時間，受訪者對國民黨可能人選的看法仍相當分散。

台中向來是全國選舉的重要觀察區域。隨著盧秀燕任期進入尾聲，下一任市長能否延續其市政路線與政治支持，也將成為外界觀察台中政局及盧秀燕後續政治動向的指標之一。「全開麥」台中街頭大調查給了最真實的答案。