甘蔗、香蕉成北高市長選戰焦點 柯志恩無奈：農產品都是受害者

高雄市長選舉白熱化，國民黨參選人柯志恩近日因一句「吃屏東香蕉」飽受批評。柯志恩坦言，她很驚訝，在跟助理講了吃屏東香蕉這句話，竟會被覺得不吃旗山香蕉，這有點操作得太過分，但前院長王金平及前總統陳水扁都已經講話了，未來會更謹慎。

市長參選人柯志恩今早接受中廣新聞網《千秋萬事》節目專訪，針對近來北高選舉聚焦在甘蔗及香蕉情況，柯志恩笑稱「農產品都是受害者」。

柯志恩26日參加旗山活動之後脫口說「吃屏東香蕉」造成爭議。柯志恩說，她其實長期習慣在午、晚餐飯後都要吃一根香蕉，在高雄絕對會買最有名的旗山香蕉。

柯志恩說，那天她參加農會活動，上車之前，助理問「委員要不要吃香蕉」，因為中秋節要利用空檔要回屏東一下下，所以她說吃屏東香蕉，可能口氣與表情不符合大家預期，「我也很驚訝，那是跟助理的對話，講吃屏東香蕉這幾個字，我也不理解，為何會被擴大至這個程度」。

柯志恩表示，「高屏本是一家，屏東是全國第一 高雄是六都第一，各有不同滋味，我支持高屏農業、高屏香蕉」。過去旗山香蕉滯銷，她都是第一線時間關心蕉農，講了屏東香蕉會被外界覺得她不愛旗山香蕉，有點操作得太過分，但王院長及陳前總統都已經出來講話了，所以未來言行會更謹慎。

柯志恩坦言，香蕉這件事情他們（綠營）有全面性做擴散，選戰已經白熱化到任何一點點事情都會被擴大解釋，所以她也提醒團隊，很多事情都要謹慎、再謹慎。