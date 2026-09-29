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鄭朝方10/3竹北成立競總 邀縣民當主委 翻轉選舉新頁

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
民進黨新竹縣長參選人鄭朝方將於本周六上午10點，在竹北新崙公園舉辦競選總部成立大會。圖／鄭朝方競選團隊提供
民進黨新竹縣長參選人鄭朝方將於本周六上午10點，在竹北新崙公園舉辦競選總部成立大會。圖／鄭朝方競選團隊提供

​民進黨新竹縣長參選人鄭朝方將於本周六上午10點，在竹北新崙公園舉辦競選總部成立大會，並邀請13鄉鎮市鄉親一起來到開放舒適的戶外空間，看看竹北這幾年做了什麼，見證鄭朝方從竹北走向新竹縣。

2026九合一選舉

​鄭朝方表示，一般競選總部成立，主任委員或是一些頭銜多由政要與各界意見領袖掛名擔任，但這一次，他選擇把這個位置留給新竹縣民，他認為「全體新竹縣民，就是我最佳的團隊、最佳的主任委員。」從政至今，他始終記得，政治的起點是人民的信任，選票背後更是一份交付，因此一定要拿出成績，這也是他一路走來沒有改變的想法。

​鄭朝方說，3年多前接下竹北市長，面對快速成長的城市，以及許多累積已久的問題。這幾年從道路、人行空間、公園、市場，到停車場改善、黃金通學線、橋樑環境，一步步把市民在意的事情做起來。竹北今天有哪些不一樣，不需要自己說得多漂亮的話，市民每天生活在這座城市，感受最直接。這次成立大會不同於常見的封街或擠在競總，特別選在競總旁邊的新崙公園舉辦，就是希望讓鄉親走進開放、舒適的綠意空間，親身體會城市治理帶來的改變。

​「政治不只是人設，更重要的是建設。」鄭朝方表示，這幾年竹北從創新的0到1，再從1到10的驗證，再從10到100的量化，累積下來的不只是建設，也是做事的方法。這次投入新竹縣長選舉，就是希望把竹北經驗，依13鄉鎮市的特性適性治理。

​鄭朝方指出，這段時間走進13鄉鎮市，也聽到很多不同的聲音。有人在意孩子每天上下學的路，有人關心道路安全，也有人期待家附近能有一座好公園、一間好圖書館，或是一個更好用的市場。地方不同，需求當然不會一樣，而縣政更要做的，就是統合溝通各鄉鎮市公所，知道大家缺什麼、需要什麼，然後一起把事情做好。

​鄭朝方表示自己從竹北出發，這幾年的成績接受過市民檢驗，現在要走向整個新竹縣。10月3日的競選總部成立大會，邀請所有認同鄭朝方、期待新竹縣有所不同的鄉親來到新崙公園，一起見證下一段路、新竹縣的嶄新改變。

鄭朝方 竹北 競選總部 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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