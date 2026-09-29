甲埔大道延伸、鐵路高架雙軌化 江啟臣推「甲安埔20分鐘生活圈」

台中市長參選人、立法院副院長江啟臣昨晚在大安政天宮、大甲區農會接連舉辦「台中升級 幸福加給」聯合問政說明會，與立委楊瓊瓔、市議員楊啓邦、李文傑、前立委蔡壁如及在地里長同台。江啟臣強調，每一區都是市長的責任區，政見不只要寫在白皮書上，更要讓鄉親聽得懂、有感受；他將以交通打底、產業與觀光雙引擎帶動，讓海線不是吹海風，是要走路有風。

江啟臣表示，他長期深耕幅員遼闊的山城，深刻體會城鄉需求的差異；同樣100萬元的道路修繕經費，放在都會區和道路漫長的偏鄉，效益截然不同。未來他將依各區面積、道路現況與實際需求分配預算，加碼基層建設。交通是強化海線的關鍵，他將推動「甲埔大道延伸案」，打造「甲安埔20分鐘生活圈」，並加速推動鐵路高架雙軌化，縮短海線與市區的距離。

江啟臣表示，大甲兼具農業、文化與產業優勢，他將建立台中智慧農業「領鮮品牌」，擴大智慧農業產學合作，升級「台中農易通APP」，以細胞簡訊即時發布農業災害預警，協助農民降低風險、提升收益。觀光方面，他將推動「海線觀光珍珠項鍊」，以「親海賞蟹大道」結合大安親海自然步道、濱海運動區，以及預計10月亮相的「大安媽祖石雕」，在兼顧生態保育的前提下串起散落的景點，將觀光人潮轉化為地方商機。

長者照顧方面，江啟臣承諾延續盧秀燕市長的市政成果並持續加碼，將升級愛心敬老卡，計程車每趟可抵用額度提高至200元，並擴大用於就醫掛號、運動及農會消費，鼓勵長輩多出門。他也指出，帶狀皰疹疫苗兩劑自費約1萬6000元，秉持「預防重於治療」，將補助弱勢族群接種，並研議擴大照顧65歲以上長輩。

楊瓊瓔指出，江啟臣帶領台中隊立委，對台中各項建設、大安發展與媽祖園區事務都瞭若指掌，接棒盧秀燕的人選必須是與地方同心打拚的江啟臣。楊啓邦表示，大安缺乏國道、鐵路及捷運等重大交通設施，發展受限，面臨邊緣化危機，亟需交通建設挹注，他呼籲鄉親全力支持願意為地方爭取資源的江啟臣，才能真正翻轉大安。李文傑稱讚江啟臣「吃苦當吃補」，親自舉辦問政說明會走遍大臺中，強調11月28日的選舉攸關海線未來，呼籲鄉親團結出門投票。