快訊

陳文茜昨晚險重摔 感謝愛犬救半條命「我沒有把握可以陪妳到最後」

被爆曾向習近平兜售武器 川普驚訝反問「是說台灣？」

彭博：伊朗私下悲觀看美伊談判！美11月期中選舉前難達協議

聽新聞
0:00 / 0:00

許淑華宜蘭自爆：20年前差點相親吳宗憲 吳尬笑…太太就在後台

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣長許淑華（左）27日為宜蘭縣長參選人吳宗憲（右）輔選時自爆，吳在南投地檢署擔任檢察官時，有人想作媒介紹他們兩人認識，但還沒安排相親，吳就高升去別的單位，最後無疾而終。聯合報系資料照
南投縣長許淑華（左）27日為宜蘭縣長參選人吳宗憲（右）輔選時自爆，吳在南投地檢署擔任檢察官時，有人想作媒介紹他們兩人認識，但還沒安排相親，吳就高升去別的單位，最後無疾而終。聯合報系資料照

中秋加教師節連假已結束，南投縣長許淑華於連假期間，勤跑縣內活動，更因選情穩定，遠赴宜蘭為同黨宜蘭縣長參選人吳宗憲輔選，而她站台時自爆，20多年前，有人欲安排她和吳相親，只是還沒相親，吳就高升去別的單位，才無疾而終。

2026九合一選舉

許淑華前天（27日）到宜蘭幫吳宗憲站台輔選時，她提到，在她27歲當議員時，吳宗憲就在南投地檢署服務，當時的吳相當帥氣，所以很多地方鄉親都在討論，地檢署來了一個能力非常好的，又非常「緣投」的檢察官，

由於，當時她與宗憲都還沒結婚，曾有人想要牽線，有一次就有人跟她說，「淑華啊！妳還沒結婚，來幫妳做個媒人」，而對方口中要作媒的對象就是吳宗憲，只是兩人還沒安排相親，吳宗憲就已經高升，又去別的單位服務了。

許淑華說完20多年前兩人差點被湊在一起的往事後，還打趣跟吳宗憲說，「你太太有來喔！你太太應該不會亂想齁。」吳宗憲則在一旁點頭稱是，且露出尷尬的笑容，因為他的太太真的就在後台，也逗得支持者哈哈大笑，瞬間炒熱現場氣氛。

許淑華 吳宗憲 宜蘭 2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 南投縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／不是回報？許淑華、黃國昌同台挺吳淳祐 南投藍白合浮檯面

白營陳岫玫競總成立 徐欣瑩派員致意 柯文哲：也歡迎鄭朝方

影／蔣萬安跨區輔選基隆 再次啓動「國安連線」

離婚8個月前夫喊回家陪孩子烤肉 竟帶「外遇對象」登門！女兒一句話哭了

相關新聞

沈伯洋要蔣萬安文化小旅行找回在地 她秀超人照拿高雄陳其邁狠打臉

台北市長蔣萬安日前出席「台北文化小旅行」活動，將畫家梵谷名畫元素搬進台北街頭，遭對手民進黨參選人沈伯洋質疑和台北在地文化沒關聯，民進黨立委陳培瑜也叫蔣萬安找回土地主角。不過國民黨北市議員游淑慧在臉書秀出她到高雄拍的超人力霸王，反擊民進黨「高雄可以擁抱世界，台北當然也可以。」

許淑華宜蘭自爆：20年前差點相親吳宗憲 吳尬笑…太太就在後台

中秋加教師節連假已結束，南投縣長許淑華於連假期間，勤跑縣內活動，更因選情穩定，遠赴宜蘭為同黨宜蘭縣長參選人吳宗憲輔選，而她站台時自爆，20多年前，有人欲安排她和吳相親，只是還沒相親，吳就高升去別的單位，才無疾而終。

謝典霖涉賄風暴 基層寒蟬效應「人情餐桌」全面降溫

彰化縣議長謝典霖涉賄選遭羈押後，台中選戰的選舉餐明顯變陽春，過去常見的炒麵、米粉、貢丸飯和中秋摸彩品都縮水或消失。藍營更檢舉綠營炒米粉過於澎湃和質疑雙重標準，綠藍二大陣營都被賄選界線壓縮得更緊。 選舉進入倒數兩個月，過去地方選戰靠著吃飯、送禮、摸彩凝聚的「人情味」，今年卻變成人人避之唯恐不及的敏感地帶。2018年台中市前市長林佳龍梨山的「海陸大餐」、2021年底台中市第二選區立委補選「冬瓜餐」引發查賄風波，到如今彰化縣議長謝典霖涉議會餐敘賄選遭羈押，引發寒蟬效應。 參選人到社團組織自我設限，選舉必吃的炒米粉不敢送，提供貢丸湯要三思，連民進黨台中市長參選人何欣純為避免爭議，把吸引人氣的親子活動取消。選戰還沒開打，基層的「人情餐桌」先冷了下來。

南亞科「來不來」 炒熱雲林選戰

台塑集團旗下南亞科擴廠選址傳出從雲林虎尾產業園區改屏東科學園區，衍生雲林縣長選舉交鋒，縣長張麗善昨說「可見周春米比劉建國重要」，國民黨參選人張嘉郡爭取高科技產業進駐斗六；民進黨參選人劉建國反擊說，雲林至今無完整科技園區，導致台積電、南亞科等企業無法進駐。

張啓楷成立競總 柯黃鄭齊站台藍白整合

藍白共推的民眾黨嘉義市長參選人張啓楷昨成立競選總部，宣布國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌擔任競總主委、民眾黨前主席柯文哲任總幹事、市長黃敏惠任名譽主委，展現藍白整合，張也喊出「嘉義起風了」，希望將嘉市選戰打造成藍白合作示範。

陳亭妃北上挺洋流 謝龍介：不怕任何流

台南年底市長選戰拚拉抬選情，國民黨參選人謝龍介昨參加客家後援會成立活動，授予戰旗，並預告十月初公布「十大新政」全面升級內容；民進黨參選人陳亭妃出席教育界論壇，她指出，重塑校長、教師與家長「互信」機制刻不容緩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。