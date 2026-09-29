南亞科「來不來」 炒熱雲林選戰

台塑集團旗下南亞科擴廠選址傳出從雲林虎尾產業園區改屏東科學園區，衍生雲林縣長選舉交鋒，縣長張麗善昨說「可見周春米比劉建國重要」，國民黨參選人張嘉郡爭取高科技產業進駐斗六；民進黨參選人劉建國反擊說，雲林至今無完整科技園區，導致台積電、南亞科等企業無法進駐。

「虎尾產業園區早已提前布局，真正卡關的是農地變更多年未獲中央同意，不能一句話就抹煞縣府團隊的努力」雲縣府建設處長廖政彥表示，園區相關用水、用電計畫及可行性評估都已獲中央核准，但針對農業用地變更程序，農業部本月十七日函文仍認為園區計畫範圍屬優良農業生產環境，待釐清園區開發的必要性。

張麗善說，虎尾產業園區用水計畫早在前年六月就獲經濟部水利署同意，採自來水及再生水雙元供水，不會排擠農業用水，雲林湖山水庫有效蓄水量也遠高於屏東牡丹水庫，「兩相比較誰較有優勢？綜觀可見，周春米比劉建國重要」。

張嘉郡昨與黨籍斗六市長參選人黃尤美成立斗六聯合競選總部，張嘉郡說，斗六持續爭取高科技產業進駐，矽品精密在斗六投資設廠，將爭取矽品二期，同時完成智慧電動車產業園區規畫，也會全力爭取地方期待的斗六鐵路高架化。

劉建國則與黨籍元長鄉長參選人陳中一成立聯合競總，他致詞時說，鄰近的屏東、高雄、台南及嘉義都有台積電進駐，反觀雲林卻沒有，「台積電如果明天說要來雲林，我請教一下，要設在哪裡？」

他說，賴清德總統也允諾未來無論是成立科學園區、引進ＡＩ產業，或將雲林納入行政院「大南方新矽谷」規畫，都會協助推動。