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張啓楷成立競總 柯黃鄭齊站台藍白整合

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
藍白共推的民眾黨嘉義市長參選人張啓楷（左四）昨辦競選總部成立大會，國民黨主席鄭麗文（左三）、民眾黨主席黃國昌（左五）、民眾黨前主席柯文哲（左二）、嘉市長黃敏惠（中）等合體展現「藍白合大團結」。記者李宗祐／攝影
藍白共推的民眾黨嘉義市長參選人張啓楷（左四）昨辦競選總部成立大會，國民黨主席鄭麗文（左三）、民眾黨主席黃國昌（左五）、民眾黨前主席柯文哲（左二）、嘉市長黃敏惠（中）等合體展現「藍白合大團結」。記者李宗祐／攝影

藍白共推的民眾黨嘉義市長參選人張啓楷昨成立競選總部，宣布國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌擔任競總主委、民眾黨前主席柯文哲任總幹事、市長黃敏惠任名譽主委，展現藍白整合，張也喊出「嘉義起風了」，希望將嘉市選戰打造成藍白合作示範。

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昨現場湧入數千名支持者氣氛熱烈，然而站在台上的國民黨嘉市黨部主委蔡明顯疑因天熱、疲累突然昏倒，從台上跌落，眾人立即協助送醫。黃敏惠說，他意識清楚有報平安，面對突發，團隊也展現彼此關心、不放棄精神。

張啓楷說，昨至少有三個與過去不同之處，首先是國民黨、民眾黨主席都到場，柯文哲、黃敏惠及各界人士也齊聚，其次，大批藍白立委到場表態未來將成為嘉市爭取建設、預算及法案的後盾，第三則是地方社團、宮廟、支持者集結，代表地方支持力量正在凝聚。

鄭麗文把教師節議題帶進選戰，她批中央教育政策及教師行政負擔，黃敏惠出身教師，長期重視教育，期待張啓楷延續市政方向。黃敏惠說，嘉市透過民調機制完成藍白合作，當前政治環境面臨考驗，各方更應合作。

黃國昌表示，張啓楷具有財經專業及城市行銷能力，過去在國會的表現也可供市民檢視；柯文哲說，這次藍白合作展現政黨合作模式，兩黨透過公開程序共同推出張啓楷，後續國民黨也在地方組織及百餘場說明會提供協助。

另，民進黨嘉市長參選人王美惠與賴清德總統等人出席中科院民雄航太暨無人機產業園區開工動土及民雄院區啟用典禮，她說，嘉縣市原本就是共同生活圈，未來更要攜手合作、串聯產業與人才，無人機及科技產業在嘉義發展，也是嘉市發展的新契機，要讓科技產業帶來的紅利延伸到嘉市，創造更多就業與發展機會，實現縣市共榮。

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