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陳亭妃北上挺洋流 謝龍介：不怕任何流

聯合報／ 記者萬于甄邱書昱／連線報導
國民黨台南市長參選人謝龍介（前排右）昨出席客家後援會成立暨健走遊行造勢，預告十月初公布「十大新政」全面升級內容。記者萬于甄／攝影
國民黨台南市長參選人謝龍介（前排右）昨出席客家後援會成立暨健走遊行造勢，預告十月初公布「十大新政」全面升級內容。記者萬于甄／攝影

台南年底市長選戰拚拉抬選情，國民黨參選人謝龍介昨參加客家後援會成立活動，授予戰旗，並預告十月初公布「十大新政」全面升級內容；民進黨參選人陳亭妃出席教育界論壇，她指出，重塑校長、教師與家長「互信」機制刻不容緩。

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陳亭妃、台南市長黃偉哲、立委林俊憲、王定宇等人昨北上出席「台南之友挺沈伯洋後援會」，為黨籍北市長參選人沈伯洋站台；對於「洋流」話題，謝龍介受訪說，民進黨有高官貴族站台，而國民黨跟人民站在一起，只要凝聚所有的民意，最後一定會贏得勝利，「從北到南，我們（指國民黨）不怕什麼流」。

國民黨南市黨部及黨部客家工作委員會昨在仁德區辦客家後援會成立暨健走遊行造勢，謝龍介率黨籍議員參選人出席，並授予「謝龍介客家後援會」的戰旗，現場還將戰旗升起，高喊「謝龍介凍蒜」，接著徒步走約一點八公里，展現聲勢。

謝龍介批評，台南投入大量治水預算，遇到大雨仍多處淹水，上任後會檢討治水與水溝清淤，另針對太陽光電等爭議，若當選要強化市政監督與財政運用。

「政見將從財政資源配置著手」，謝龍介提出○至十五歲每月五千元育兒補助、敬老卡等政策，預計十月初會舉辦發布會，公布「十大新政」全面升級內容。

另，因應昨教師節，陳亭妃出席南市教師會與南市教育產業工會在安南區辦的南市教師願景重塑運動教育論壇，她說，現今親師關係陷入緊繃，然而校長、教師與家長三方終極目標皆是為了孩子良好發展，不該走向對立，因此重塑三方「互信」機制刻不容緩。

她提出，若當選將親自主持親師與教育相關會議，發揮溝通橋梁角色、傾聽各方聲音，攜手打造更具包容與信任的教育環境。

陳亭妃帶著台南美食出席台南之友挺沈伯洋後援會，她笑稱，可能沈伯洋對台南小吃有種甜的印象，但現已有客製化，像是春捲多少糖、刈包多少調味料，「不能改變台南人對於甜的味道，但是可以符合大家喜歡的味道」。

民進黨台南市長參選人陳亭妃（中）昨北上出席「台南之友挺沈伯洋後援會」，力挺黨籍北市長參選人沈伯洋（右）。記者張文玠／攝影
民進黨台南市長參選人陳亭妃（中）昨北上出席「台南之友挺沈伯洋後援會」，力挺黨籍北市長參選人沈伯洋（右）。記者張文玠／攝影

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