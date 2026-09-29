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花蓮縣長3參選人 教育政見隔空交鋒

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
國民黨花蓮縣長參選人游淑貞擁有卅三年教育工作經驗，提出「挺家長、尊教師、伴孩子」三大核心教育政策及七項主張。圖／游淑貞競選團隊提供
國民黨花蓮縣長參選人游淑貞擁有卅三年教育工作經驗，提出「挺家長、尊教師、伴孩子」三大核心教育政策及七項主張。圖／游淑貞競選團隊提供

昨天教師節，花蓮縣長參選人各提教育政見隔空交鋒。國民黨游淑貞提出「挺家長、尊教師、伴孩子」三大核心政策；無黨籍魏嘉賢強調他是唯一出席教師職業工會座談的參選人，優先推教育改革；無黨籍張峻承諾與教團合作提出教育平權政策白皮書。

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游淑貞有超過卅年教育工作經驗，她表示，教育不應只重視升學，更應兼顧品格、創造力及適性發展，她提出共築教育幸福城、教師減壓、支持偏鄉教師留任等七項主張。其中推動教師減壓支持計畫，將檢討不必要行政表單及重複業務，增加行政與專業人力，讓教師能專注於教學與陪伴學生；爭取中央經費推動偏鄉教師穩定任教方案等，同時規畫教師申訴、法律諮詢及心理支持機制。

無黨籍花蓮縣長參選人魏嘉賢強調自己是唯一親自出席教師職業工會座談的參選人，未來優先推動相關教育改革訴求。圖／魏嘉賢競選團隊提供
無黨籍花蓮縣長參選人魏嘉賢強調自己是唯一親自出席教師職業工會座談的參選人，未來優先推動相關教育改革訴求。圖／魏嘉賢競選團隊提供

魏嘉賢表示，教育是地方發展最重要投資，當前教師招募與留任愈來愈困難，政府應改善校園環境並支持第一線教師。魏強調，他是此次選戰中，唯一親自出席花蓮縣教師職業工會「與縣長候選人有約」座談的參選人，並公開簽署花蓮縣教師會等提出十大教育改革訴求。

昨天是教師節，無黨籍花蓮縣長參選人張峻（左）承諾與教師團體合作，提出教育平權政策白皮書。圖／張峻競選團隊提供
昨天是教師節，無黨籍花蓮縣長參選人張峻（左）承諾與教師團體合作，提出教育平權政策白皮書。圖／張峻競選團隊提供

張峻則簽署支持教師團體提出的十大教育訴求，承諾持續與教師團體合作。張表示，十大教育訴求可歸納為改善班級規模及教師員額、補足特教及輔導專業人力、建立學生失序行為處理與教師保護機制；另提出教育平權政策白皮書，規畫改善偏鄉教師宿舍及留任條件，透過學區聯盟共享專長教師、心理師及巡迴課程，並擴大偏鄉課後照顧。

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