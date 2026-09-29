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花蓮縣長3參選人 教育政見隔空交鋒
昨天教師節，花蓮縣長參選人各提教育政見隔空交鋒。國民黨游淑貞提出「挺家長、尊教師、伴孩子」三大核心政策；無黨籍魏嘉賢強調他是唯一出席教師職業工會座談的參選人，優先推教育改革；無黨籍張峻承諾與教團合作提出教育平權政策白皮書。
游淑貞有超過卅年教育工作經驗，她表示，教育不應只重視升學，更應兼顧品格、創造力及適性發展，她提出共築教育幸福城、教師減壓、支持偏鄉教師留任等七項主張。其中推動教師減壓支持計畫，將檢討不必要行政表單及重複業務，增加行政與專業人力，讓教師能專注於教學與陪伴學生；爭取中央經費推動偏鄉教師穩定任教方案等，同時規畫教師申訴、法律諮詢及心理支持機制。
魏嘉賢表示，教育是地方發展最重要投資，當前教師招募與留任愈來愈困難，政府應改善校園環境並支持第一線教師。魏強調，他是此次選戰中，唯一親自出席花蓮縣教師職業工會「與縣長候選人有約」座談的參選人，並公開簽署花蓮縣教師會等提出十大教育改革訴求。
張峻則簽署支持教師團體提出的十大教育訴求，承諾持續與教師團體合作。張表示，十大教育訴求可歸納為改善班級規模及教師員額、補足特教及輔導專業人力、建立學生失序行為處理與教師保護機制；另提出教育平權政策白皮書，規畫改善偏鄉教師宿舍及留任條件，透過學區聯盟共享專長教師、心理師及巡迴課程，並擴大偏鄉課後照顧。
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