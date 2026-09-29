李四川拋深坑輕軌 蘇巧慧搶宗親票

國民黨新北市長參選人李四川昨到深坑，主張推動動物園至深坑輕軌，並進一步延伸石碇，也推動「基北北桃」周遊券，整合基隆、台北、新北、桃園的交通及觀光資源，讓旅客透過一張票券就能更便利地跨區移動，把北部生活圈觀光人流帶到深坑。民進黨參選人蘇巧慧跨進桃園成立詹姓宗親後援會，蘇的母親姓詹，她以詹家女兒身分博感情搶宗親票。

國民黨大新店選區議員黃心華、陳儀君、劉哲彰、議員參選人游皓麟，及新北市副市長劉和然昨到場助陣，為深坑聯合競總成立大會站台。李四川表示，深坑最重要的是交通建設發展，及如何把觀光客帶進來，台北捷運環狀線東環段未來將串聯動物園一帶，深坑可藉此推動輕軌銜接，「如果年底我當上市長，一定會推動動物園到深坑的輕軌」，未來更希望延伸至石碇。

李四川說，交通改善不能只看通勤，更要和地方觀光、產業一起思考。深坑擁有老街及豆腐等地方特色，若能讓民眾從台北搭乘捷運、輕軌直接進入深坑，能降低自行開車的不便，將更多人潮導入老街，再進一步串聯石碇等周邊地區。透過交通與觀光相互帶動，讓產業留在深坑，創造在地工作機會，讓年輕人願意回深坑工作。

蘇巧慧昨在桃園兔子坑詹公祖廟成立「新北詹姓宗親後援會」，數百名詹姓宗親力挺。蘇提到，母親是詹家女兒，爸爸蘇貞昌是詹家女婿，她融合父親「衝衝衝」的個性，加上詹家「溫柔又堅韌」的特質，兩者結合成為現在的自己是「粉紅超跑又溫柔又會衝」。

蘇巧慧說，新時代市長須聚合各界專業，用新方法解決老問題，會持續傾聽基層聲音，用新觀念、新方法解決新北長期累積的老問題，帶領新北大步迎向新時代。