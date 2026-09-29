跨區聯防 蔣萬安、謝國樑「國安連線」啟動

選戰升溫，藍綠都強化跨區合作，擴大攻防能量。台北市長蔣萬安昨到基隆與市長謝國樑合體，宣布「國安連線」啟動，蔣喊出，用四年施政成績單爭取認同，讓台北、基隆再贏一次。謝說，二年前蔣萬安反惡罷、挺善樑，助他度過困難一關，非常有信心，十一月二十八日會與蔣萬安雙雙連任。

謝國樑偕蔣萬安到基隆市安樂市場，向攤商及採買民眾拜票，接著一起享用基隆美食粿仔湯。謝說，二○二二年和蔣萬安成立國安連線，協力作戰，分別進入台北市、基隆市政府服務。基隆市政很多方面向北市學習，基隆最先跟進蔣市府營養午餐政策，帶起全國免費營養午餐風潮。

蔣萬安說，基隆每天有十一萬名通勤族往來雙北，他與謝國樑推動交通月票，減輕通勤族負擔，提高大眾運輸使用率。蔣也提及和謝國樑的施政成績，包括台北捷運六線齊發二點○，爭取輝達落腳台北及相關產業群聚效益，並創全國之先，推動行人友善區和行人優先區。基隆在謝國樑帶領下，推動基隆智慧科學園區，布建基隆捷運、騎樓改善，已看到具體成果，很多市民有感。

蔣萬安下午回台北出席台灣客家總商會第五屆幹部交接暨中秋聯歡會，國民黨前主席吳伯雄、洪秀柱、桃園市長張善政、苗栗縣長鍾東錦、議長戴錫欽等人也現身。洪秀柱說，對蔣萬安有信心，也提醒藍營支持者「不要忽視洋流的危機」。

民進黨北市長參選人沈伯洋（右三）昨晚走訪內湖737夜市。記者邱書昱／攝影

另，民進黨台北市長參選人沈伯洋昨參加台南之友後援會，與台南市長黃偉哲、台南市長參選人陳亭妃同台。被問到「洋流」會不會下台南？沈說，洋流不是他一個人，代表整個台灣，大家渴求新治理方式。沈也說，六都城市既競爭又合作，各地飲食口味不同，產業發展需求不一樣，可交流互相切磋，他到高雄會討論ＡＩ，赴台中交流會討論綠地。沈昨晚馬不停蹄到內湖737夜市拜票，受到支持者簇擁。