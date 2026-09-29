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選情初探／搖擺鹿港 雙姝對決 面臨洗牌

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導

彰化縣鹿港鎮長選舉，隨著國民黨籍鎮長許志宏兩任屆滿，這次由無黨籍縣議員施佩瑜對上民進黨縣議員楊妙月。兩人都具地方歷練與民意基礎，各有家族及地方人脈支持，鹿港過去藍綠輪替主政模式，將重新洗牌。

2026九合一選舉

施佩瑜曾任鹿港鎮永安里里長十二年，因服務勤快、形象親民，本屆參選縣議員便在全縣拿下最高票，展現不俗的個人實力；她的父親為前縣議員施性鍾，曾是國民黨員，她在藍營具有一定支持基礎，加上長期經營地方社團及文史圈，累積跨黨派人脈。

楊妙月是鹿港前鎮長、民進黨彰化縣黨部前主委黃振彥的妻子，已連任兩屆縣議員。黃振彥曾任兩屆鹿港鎮長，扎根既廣且深，楊從家庭主婦走入政壇，承接黃振彥的人脈與組織，建立自己的政治基礎。

鹿港鎮長選舉長期存在藍綠競逐與輪替態勢，從國民黨籍王惠美兩度當選，到民進黨籍黃振彥接棒，再到現任許志宏任滿。這次施珮瑜、楊妙月正面交鋒，除了政黨票源，個人形象、地方人脈及長期服務累積的選民認同，都將成為影響選情的重要因素。

地方分析，鹿港過往選舉呈「搖擺」特性，但綠營支持度略高於藍營，加上有「民主聖地」之稱，楊妙月在政黨基本盤上有一定優勢；尤其民進黨彰化縣長參選人陳素月目前聲勢較高，也有助楊穩住選票。

施佩瑜年輕、口才佳，個人特質鮮明，以無黨籍身分參選，除了爭取傳統藍營支持，也可憑藉跨黨派人脈接觸中間選民。她能否進一步擴大支持面、突破既有政黨版圖，將成為後續選戰觀察重點。

2026九合一選舉 彰化

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