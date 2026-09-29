彰化縣長選戰 教師節攻防 3參選人教育政策過招

教師節成為彰化縣長選戰政策攻防場，邱建富聚焦教師減壓與行政減量，魏平政兼顧教師教學環境與高齡長照，陳素月則提出教育政策白皮書，主打校園安全，三方各端政策爭取選民支持。

無黨籍彰化縣長參選人邱建富昨天提出教育政策，包括教師節禮金提高至一千元、校園行政ＡＩ化，以及增加心理師、社工等支持人力。他表示，教師除教學、備課及陪伴學生，還須處理大量行政工作、表單程序，甚至面對校事案件，縣府應成為教師後盾。

邱建富主張成立校事會議支援平台，提供法律、心理、教育專業及必要經費支援，增加助理員、心理師、社工師及特教支持人力，逐步降低班級人數；另提出生育補助彰化加碼十萬元、童萌卡擴大至零至六歲、友善托育每月加碼一千元，並主張十二年國教營養午餐免費。

魏平政昨天也回應教師節表示，教師在意的不只一千元禮金，更在意教育工作及教學環境是否友善。他若當選縣長，將朝補足教師員額、降低授課時數等方向，減輕教師負擔。

魏平政另提出「幸福長青服務」，主張推動「一鄉鎮一公立優質失智日照中心」，並將「長青幸福卡」升級為「三點零」，媒合預約制幸福小黃，串接就醫、日照及交通服務；另主張長者健保費免負擔，爭取老農津貼提高至每月一萬二千元。

陳素月陣營則公布教育政策白皮書，提出「行政減量、專業支持、法律後盾、校園安全」四大方向，強調為學校爭取資源。團隊表示，未來若入主縣府，將落實「一學校一保全」，強化校園安全，並從行政減量、專業支持及法律後盾著手，讓教師獲得更完整支持。