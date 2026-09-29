聽新聞
0:00 / 0:00

白營陳岫玫競總成立 徐欣瑩派員致意 柯文哲：也歡迎鄭朝方

聯合報／ 記者郭政芬江良誠賴香珊／連線報導

中秋連假選舉活動齊發，藍綠白競合受關注。國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩昨派員參與白營議員參選人競總成立，民眾黨創黨主席柯文哲大表歡迎，還說希望民進黨縣長參選人鄭朝方也來支持。南投縣長許淑華昨和民眾黨主席黃國昌合體替白營議員參選人站台，展現藍白合態勢。

2026九合一選舉

竹北市長選戰因「藍白合」破局，也讓新竹縣長藍綠之爭，在爭取白營支持上互有角力。鄭朝方日前與柯文哲在夜市「巧遇」，前天也與民眾黨竹北市長參選人邱臣遠同台合唱，外界解讀是否透露「綠白合」默契？邱臣遠昨說，政治可以競爭，但音樂不分黨派，感謝市公所邀請。

新竹縣湖口鄉縣議員參選人陳岫玫競選總部昨天成立，柯文哲到場站台。柯被問到鄭朝方積極爭取民眾黨支持者一事，他表示選舉本來就要「朋友多、敵人少」，且認為鄭朝方具跨藍綠白的特質。

徐欣瑩昨在教師節釋出宣傳影片，退休校長王淑蘭肯定徐爭取地方經費，絕不以「沒錢」為藉口推託，而是認真思考如何協助解決，且會主動追蹤後續進度，從不邀功，適合擔任縣的管理者。

國民黨新竹縣黨部主委楊文科前天則陸續到新埔、竹東參與黨務及婦女團體活動，強調國民黨是「有制度、有規矩的政黨」，提名前可以競爭、各自努力，但提名確定後就應尊重制度、接受結果、團結向前；喊話黨員應唾棄背叛國民黨，或打著藍軍招牌騙取國民黨選票者。

另，民眾黨南投市議員參選人吳淳祐昨下午在南投市成立競選總部，獲黃國昌與許淑華共同站台。許淑華說，國民黨與民眾黨近年在國會全面合作，奠定兩黨良好默契與基礎，並替吳淳祐背書，承諾他當選後提出的議會建議案，縣府將全力支持，力挺新世代投入地方問政。

2026九合一選舉 新竹

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／不是回報？許淑華、黃國昌同台挺吳淳祐 南投藍白合浮檯面

雲林合體 柯文哲讚張嘉郡「80分起跳」

張啓楷競總成立意外 藍嘉市黨部主委台上昏倒送醫鄭麗文等急關心

連假搶票…吳宗憲設競總 藍白齊站台

相關新聞

南亞科「來不來」 炒熱雲林選戰

台塑集團旗下南亞科擴廠選址傳出從雲林虎尾產業園區改屏東科學園區，衍生雲林縣長選舉交鋒，縣長張麗善昨說「可見周春米比劉建國重要」，國民黨參選人張嘉郡爭取高科技產業進駐斗六；民進黨參選人劉建國反擊說，雲林至今無完整科技園區，導致台積電、南亞科等企業無法進駐。

張啓楷成立競總 柯黃鄭齊站台藍白整合

藍白共推的民眾黨嘉義市長參選人張啓楷昨成立競選總部，宣布國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌擔任競總主委、民眾黨前主席柯文哲任總幹事、市長黃敏惠任名譽主委，展現藍白整合，張也喊出「嘉義起風了」，希望將嘉市選戰打造成藍白合作示範。

陳亭妃北上挺洋流 謝龍介：不怕任何流

台南年底市長選戰拚拉抬選情，國民黨參選人謝龍介昨參加客家後援會成立活動，授予戰旗，並預告十月初公布「十大新政」全面升級內容；民進黨參選人陳亭妃出席教育界論壇，她指出，重塑校長、教師與家長「互信」機制刻不容緩。

廣角鏡／盧秀燕助選神器 噴出「笑」果

防曬噴霧是台中市長盧秀燕助選「神器」，昨天被問到怎麼看「洋流」，盧秀燕巧妙回應「江啟臣、蔣萬安一定會贏！」隨即祭出防曬噴霧，替國民黨台中市長參選人江啟臣等人逐一「補防曬」，讓現場笑聲不斷。

選情初探／搖擺鹿港 雙姝對決 面臨洗牌

彰化縣鹿港鎮長選舉，隨著國民黨籍鎮長許志宏兩任屆滿，這次由無黨籍縣議員施佩瑜對上民進黨縣議員楊妙月。兩人都具地方歷練與民意基礎，各有家族及地方人脈支持，鹿港過去藍綠輪替主政模式，將重新洗牌。

跨區聯防 蔣萬安、謝國樑「國安連線」啟動

選戰升溫，藍綠都強化跨區合作，擴大攻防能量。台北市長蔣萬安昨到基隆與市長謝國樑合體，宣布「國安連線」啟動，蔣喊出，用四年施政成績單爭取認同，讓台北、基隆再贏一次。謝說，二年前蔣萬安反惡罷、挺善樑，助他度過困難一關，非常有信心，十一月二十八日會與蔣萬安雙雙連任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。