白營陳岫玫競總成立 徐欣瑩派員致意 柯文哲：也歡迎鄭朝方

中秋連假選舉活動齊發，藍綠白競合受關注。國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩昨派員參與白營議員參選人競總成立，民眾黨創黨主席柯文哲大表歡迎，還說希望民進黨縣長參選人鄭朝方也來支持。南投縣長許淑華昨和民眾黨主席黃國昌合體替白營議員參選人站台，展現藍白合態勢。

竹北市長選戰因「藍白合」破局，也讓新竹縣長藍綠之爭，在爭取白營支持上互有角力。鄭朝方日前與柯文哲在夜市「巧遇」，前天也與民眾黨竹北市長參選人邱臣遠同台合唱，外界解讀是否透露「綠白合」默契？邱臣遠昨說，政治可以競爭，但音樂不分黨派，感謝市公所邀請。

新竹縣湖口鄉縣議員參選人陳岫玫競選總部昨天成立，柯文哲到場站台。柯被問到鄭朝方積極爭取民眾黨支持者一事，他表示選舉本來就要「朋友多、敵人少」，且認為鄭朝方具跨藍綠白的特質。

徐欣瑩昨在教師節釋出宣傳影片，退休校長王淑蘭肯定徐爭取地方經費，絕不以「沒錢」為藉口推託，而是認真思考如何協助解決，且會主動追蹤後續進度，從不邀功，適合擔任縣的管理者。

國民黨新竹縣黨部主委楊文科前天則陸續到新埔、竹東參與黨務及婦女團體活動，強調國民黨是「有制度、有規矩的政黨」，提名前可以競爭、各自努力，但提名確定後就應尊重制度、接受結果、團結向前；喊話黨員應唾棄背叛國民黨，或打著藍軍招牌騙取國民黨選票者。

另，民眾黨南投市議員參選人吳淳祐昨下午在南投市成立競選總部，獲黃國昌與許淑華共同站台。許淑華說，國民黨與民眾黨近年在國會全面合作，奠定兩黨良好默契與基礎，並替吳淳祐背書，承諾他當選後提出的議會建議案，縣府將全力支持，力挺新世代投入地方問政。