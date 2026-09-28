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蔣萬安疏忽忘福德宮贈甘蔗…沈伯洋拿來當「寶刀」：好好收著是基本尊重
台北市長蔣萬安日前與民進黨參選人沈伯洋先後出席中庄仔福德宮晚宴，廟方均送甘蔗預祝當選。不過爆出蔣萬安將廟方送的甘蔗「棄置在廟旁」。沈伯洋今到內湖737夜市掃街時被問及此事，他說，好好收著是基本尊重，應該要和林董、神明致意。
沈伯洋說，覺得甘蔗不只是神明給的禮物，也是當地里民辛苦準備，好好地收著是基本尊重，但是覺得可能是團隊疏漏，但不管過程如何，重點就是沒有被拿走，應該要和福德宮董事長林春裕、神明致意下。
他則說，林董送的甘蔗被放在他的辦公室當作寶刀，「回去可以請同仁拍照。」
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