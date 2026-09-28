新北市黨部39周年慶 尤清讚蘇巧慧：新北新時代最好的市長

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席由新北市黨部資深黨員聯誼會主辦「新北市黨部39周年慶暨資深黨員聯誼餐會」，資深黨員聯誼會主任委員、前台北縣長尤清讚蘇巧慧是「新時代最好的新北市長」，更指蘇擔任新北市黨部主委任內不僅照顧第一線黨工同仁，更重視資深黨員權益，帶領黨務團隊向黨員前輩請益，參選至今帶領新北29區議員及參選人全力衝刺，已是「最強新北隊」，期盼蘇巧慧能夠帶領新北隊持續前進，讓新北市迎接新時代。今天出席者同台者還有前行政院長蘇貞昌。

蘇巧慧說，從正式參選以來800多天，她和新北隊的議員、議員參選人們不只深入基層，勤走新北29區的大街小巷，更率先共同提出照顧不分族群、不分世代新北市民的照顧政見，包括針對六十五歲以上長輩裝假牙最高補助五萬元，同時升級敬老卡，不只每月提高到一千點，更擴大使用範圍，讓敬老卡「可以搭公車，也可以買東西」。

此外她也提出要擴大臨時托育量能，開辦夜間托育，打造查詢平台，並提供育兒友善企業最高一百萬元獎勵金，讓政府、企業共同分擔家庭的育兒壓力，減輕照顧壓力、照顧長輩福利，就是未來市府團隊最重要的目標之一。

蘇巧慧提到，感謝在場的資深黨員們在民進黨草創初期就站出來，推動台灣民主前進，而台灣也因為有眾人的堅持，才有今天台灣人引以為傲的多元、民主、自由的社會，「我需要各位把一路走來的經驗教給我們，把各位累積幾十年的人情和信任借給新北隊。」

蘇巧慧強調，新北時代不只年輕人要打前鋒向前衝，她更需要前輩的經驗和指導，團結跨世代的力量，帶領新北市迎接新時代。