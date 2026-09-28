15公尺黃阿瑪成觀光賣點 童子瑋成立七堵後援會「有作為」市民看得見

基隆市長參選人童子瑋今天成立七堵區後援會，地方支持力量齊聚。他引用媒體民調表示，在「一定會投票」的受訪者中，他的支持度高現任市長謝國樑，更有48.9%受訪者同意「換人做做看」，這些數字反映市民對市政改變的期待，他會持續勤走基層，提出更多地方建設規畫。

童子瑋表示，選戰邁入倒數60天，七堵區後援會的正式成立，就是代表選戰進入最後階段。最新民調所呈現的變化，對團隊來說不是鬆懈的理由，而是提醒大家還有更多工作要進行。他強調，這場選舉最重要的，是讓市民透過不同政策與治理方式，決定基隆未來4年的方向。

童子瑋指出，這幾天基隆港因15公尺高的「黃阿瑪」水上裝置，吸引了不少遊客來到基隆觀光，他說一個優質的城市活動，就有帶動人潮與地方消費的可能性。市政不該只有口號，更要用具體「有作為」的表現，讓市民看得見成果。

童子瑋近期提出了基隆港東西岸雙核心規畫，表示未來他會盤整產業土地、設定招商條件，並推動市政府與港務體系，「市港同心」合作開發，透過港區發展、觀光人潮、商業投資與產業政策，增加基隆的經濟活動與在地就業機會。

童子瑋指出，七堵的發展也會是未來城市規畫的重要一環，未來將持續推動捷運建設、增建國民運動中心及活化百福公園等地方建設，希望從交通、運動休閒與公共空間等面向，逐步改善七堵居民的生活品質，並讓七堵在基隆整體發展中扮演更重要的角色。

童子瑋進步基隆辦公室表示，今天成立七堵區後援會，七堵超過半數里長到場相挺，基隆農會前任和現任理事長余松次、黃李欽也出席，還有多名社區理事長、主委等支持者到場表達支持。