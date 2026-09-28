屏東市長藍綠對決！周佳琪競總今成立拚連任 端出六大主軸

爭取連任國民黨籍屏東市長周佳琪今成立競選總部，周佳琪回顧就任3年10個多月來，她以市民需求為重心，用熱忱與執行力，落實市民生活大小事，隨著科技大廠陸續進駐屏東，周佳琪說，她將與市民攜手，共創屏東市安居樂業好生活未來。

屏東市長選舉，民進黨徵召縣議員梁育慈挑戰，呈現藍綠對決態勢。

面對高科技產業進駐屏東市契機，周佳琪說，她秉持縣市合作共創幸福，攜手縣府與中央，為屏東市爭取最大利益。連任後推動六大施政主軸包括，優化交通與人行步道；爭取建設屏東縣游泳池與匹克球場；優化公園綠地、興建環保庫錢爐與推動去公墓化；爭取0至6歲幼兒免健保費；推出新生兒禮包；促進高科技與傳統商圈發展；串聯萬年溪生態藍帶等創新建設。

周佳琪今成立競選組總部，其父親、議長周典論，國民黨縣黨部主委蘇清泉、民眾黨資深中央委員林富男、副議長盧文瑞，議員黃明賢、蔣家煌、林明順、陳揚、曾義雄、蘇資婷、張平原，屏東市代會主席林淑香及副主席林韋呈偕同多名市民代表，屏東市多名里長及社團代表出席。

周佳琪說，城市進步來自基礎工程積累與實踐。市公所推動多項有感建設，包含為12所學校鋪設安全通學步道；更新老舊路燈，裝設逾1000盞智慧LED路燈，每年節省上千萬元電費；完成8萬多公尺溝渠排水清淤工程，改善低窪地區易積水問題；翻新10座公園遊具與12處體健休憩設施。敬老福利方面，加碼發放重陽敬老金等。

周佳琪說，為貼近市民需求，市公所推動中央市場改善計畫，結合節慶，舉辦相關市集活動，活絡在地商圈並帶動人潮與金流。服務更升級，市民透過手機可馬上辦，落實智慧治理。

爭取連任國民黨籍屏東市長周佳琪今成立競選總部。圖／周佳琪競選團隊提供

爭取連任國民黨籍屏東市長周佳琪今成立競選總部，場面熱絡。圖／周佳琪競選團隊提供

爭取連任屏東市長國民黨籍周佳琪（前排右）今競選總部啟用，周佳琪率競選團隊上香祈福。圖／周佳琪競選團隊提供